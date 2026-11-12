מאות עובדי ארגון העבודה הבינלאומי הפגינו בז'נבה נגד קיצוץ מתוכנן

כ-300 עובדי ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) הפגינו אתמול (רביעי) מול מטה הארגון בז'נבה נגד הקיצוץ התקציבי המתוכנן בארגון והכוונה לפטר עובדים ולצמצם תקנים.

על פי התוכנית שהציג מנכ"ל ILO גילברט הונגבו באוגוסט, בכוונת הארגון לצמצם בתוך שנתיים באופן הדרגתי כ-120 משרות מלאות המאויישות כיום ומהוות כ-7% מכוח האדם בארגון – שעלותן כ-12.5% מתקציב הארגון לשנים 2026-2027. בנוסף, מתוכנן ביטולם של כ-180 תקנים שאינם מאויישים.

ההחלטה על הקיצוץ התקבלה עקב משבר פיננסי עמוק אליו נקלע הארגון, על רקע חובות של יותר מ-260 מיליון פרנקים שוויצרים (כ-300 מיליון דולר) שלא שולמו מצד מדינות שחברות בו. חלק משמעותי מהסכום, קרוב ל-70%, הוא חוב שצברה ממשלת ארצות הברית כחלק ממדיניותו של הנשיא דונלד טראמפ שעצר את התקצוב האמריקאי למוסדות בינלאומיים שלדבריו "אינם משרתים את האינטרס האמריקאי".

בארגון העובדים הבינלאומי IndustriALL הביעו סולידריות עם מאבק עובדי ILO. מהארגון נמסר כי המשבר הפיננסי של הארגון הוא אמיתי, אך "איזון ספרים על ידי פיטורי עובדים ומומחים ירוקן מתוכן את המוסד שהעובדים תלויים בו. כל קיצוץ מחליש את יכולתו של ארגון העבודה הבינלאומי לקדם תקני עבודה בינלאומיים, לפקח על אופן יישומם ולתמוך בעובדים ובארגונים שלהם. היכולת הטכנית, הנורמטיבית והתפעולית שנבנתה במשך עשרות שנים, לא ניתנת לבנייה מחדש בן לילה. את מחיר אובדן הידע המוסדי הזה ישלמו עובדים בכל מקום, הרבה אחרי שהתקציב יתאזן".

במכתב ששלח מזכ"ל IndustriALL אטלה הואי להנהלת ILO, הוא קרא לבחון חלופות לפיטורים, לקיים דיאלוג חברתי אמיתי עם נציגי העובדים ולהפסיק להחליף משרות יציבות בחוזים זמניים: "על ארגון העבודה הבינלאומי עצמו לשמור על כבוד האדם בעבודה, על הדיאלוג החברתי ועל קידום עבודה מכבדת ברחבי העולם".

ארגון העבודה הבין-לאומי הוקם בשנת 1919 וכיום הוא סוכנות של האו"ם המתמקדת בנושאים של יחסי עבודה. מטרת הארגון היא לחזק את זכויות העובדים ברחבי העולם ולשפר את תנאי עבודתם ומחייתם. הארגון כולל נציגים של 187 מדינות (בהן ישראל), לצד נציגי האיגודים המקצועיים וארגוני המעסיקים מסביב לעולם. נציגי המדינות, האיגודים והמעסיקים מנסחים יחד וחותמים על אמנות בינלאומיות להבטחת זכויות העובדים. הארגון מבצע גם מחקרים ומספק המלצות למדינות החברות לגיבוש מדיניות עבודה ותעסוקה הוגנת.