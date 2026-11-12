גני הילדים "הדס" בשדרות ו"קציר ג׳" באשקלון ייפתחו מחר ב-10, עקב אלימות מילולית של הורה כלפי גננת

הסתדרות המורים הודיעה היום (חמישי) כי הלימודים בגן הילדים "קציר ג׳" באשקלון ובגן הילדים "הדס" בשדרות יחלו מחר, 13 בנובמבר 2026, בשעה 10:00, עקב אלימות מילולית של הורה כלפי גננת.

באשקלון, בזמן שגננת גן קציר ד' עבדה עם ילדי הגן שלה, אב שילדו משובץ בגן קציר ג' המצוי באותו מתחם, צלצל שוב ושוב בפעמון הגן. הגננת הסבירה לו בנועם, כי הוא מצלצל בפעמון הלא נכון וכי השער נפתח בהתאם לנהלים, אך הוא סירב לקבל את דבריה, קילל אותה והטיח בה אמירות בוטות ומשפילות.

כאשר הסייעת ניגשה לפתוח את השער, פתח האב את הדלת בכוח ונכנס למתחם כשהוא נושא את ילדו בידיו וממשיך לצעוק ולקלל. לאחר שהגננת ביקשה ממנו לעזוב את המקום, איים עליה: ״אם לא היית בחורה הייתי מפרק אותך״.

בעקבות האירוע פנה צוות הגן לקב"ט. לאחר שנמסר כי אין באפשרותו לסייע, הופעל לחצן המצוקה. הגננת לקתה בהתקף חרדה, ולמקום הוזעקו צוות מד"א וכוחות משטרה.

יו"ר סניף אשקלון בהסתדרות המורים, אייל חסאן: ״זהו אירוע בריוני, מאיים וחמור ביותר. הורה שהתעלם מהסבריה של הגננת, פתח בכוח את דלת הגן, נכנס למתחם, קילל אותה ואיים עליה באופן ישיר – חצה כל גבול. מי שסבור כי אפשר להלך אימים על עובדות הוראה ולהמשיך כאילו דבר לא אירע, טועה טעות חמורה. פתיחת הלימודים בשעה 10:00 היא מסר חד ובלתי מתפשר: לא נאפשר להפוך גן ילדים, או כל מוסד חינוכי אחר לזירת איומים, השפלות ובריונות. הסתדרות המורים תעמוד לצד הגננת, תפעיל את כל הכלים העומדים לרשותה ותעניק טיפול מידי, נחוש ומרתיע כדי שיובטח ביטחונם המלא של הגננת ושל צוות הגן״.

יו"ר האגף לגיל הרך בהסתדרות המורים, ענת דדון: ״גננת שמקפידה על הנהלים ומגינה על המרחב החינוכי אינה צריכה לשלם על כך בקללות, בהשפלה ובאיומים. האירוע אינו מסתיים ברגע שבו ההורה עוזב את המקום; הוא מותיר אחריו פחד, מצוקה ופגיעה עמוקה בתחושת הביטחון של הגננת ושל הצוות כולו. העובדה שהדברים נאמרו בתוך מתחם הגן, בנוכחות ילד קטן ואנשים נוספים, מחמירה עוד יותר את האירוע. הסתדרות המורים תעמוד לצד הגננת כחומה בצורה ולא תאפשר לאיומים ולאלימות להפוך לחלק משגרת עבודתן של גננות״.

בשדרות, החלה התקרית כשהיה צורך להחליף את בגדיו של אחד מילדי הגן, אך לא היה ברשותו תיק ובו בגדים וציוד להחלפה. הגננת עדכנה את אמו וביקשה ממנה להגיע לגן. עם הגעתה החלה האם לצעוק על הגננת ועל נשות הצוות וכינתה אותן בכינויי גנאי משפילים. בהמשך החריפה האם את התנהגותה והשמיעה כלפי צוות הגן איומים מפורשים וקשים. האיומים הופנו גם כלפי גננת עמיתה מתמחה ששהתה במקום. התנהגות האם עוררה בקרב נשות הצוות חשש ממשי לביטחונן. בעקבות האירוע הזמינה הגננת את קב"ט העירייה ואת השיטור העירוני.

דדון: ״קללות, השפלות ואיומים כלפי גננות הפכו לתופעה מסוכנת, והגיע הזמן להציב לה גבול חד וברור. הסתדרות המורים לא תאפשר לאף הורה להטיל אימה על צוות גן ולערער את ביטחונו. לא יהיה מצב שבו גננות יגיעו לעבודתן בחשש לשלומן. נפעיל את כל הכלים העומדים לרשותנו ונגיב בנחישות לכל אירוע כזה, עד שיובטח כי גן ילדים יהיה מרחב מוגן לאנשי החינוך ולילדים״.

חסאן: ״לא נאפשר שאנשי החינוך שלנו יהפכו לשק חבטות, ולא נקבל מציאות שבה גננות חוששות להגיע למקום עבודתן. כאשר מופנים כלפי צוות גן איומים, חובתנו לעצור את השגרה ולהציב גבול ברור. פתיחת הלימודים בשעה 10:00 אינה צעד סמלי; זהו צעד ארגוני שנועד להגן על הצוות ולהבהיר כי לא חוזרים לשגרה כאילו דבר לא קרה. אנחנו נלווה את הגננת ואת נשות הצוות, ולא נרפה עד שיובטח להן מקום עבודה בטוח ומוגן״.