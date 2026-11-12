משרד הבריאות: ועדת מומחים המליצה על גיבוש מדיניות לאומית ומקיפה לבריאות נשים

ועדת היגוי שמינה מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, בראשות מלי קושא, ולצדה שמונה צוותי מומחים, הגישה את המלצותיה לגיבוש מדיניות לאומית מקיפה לבריאות נשים בישראל, כך פרסם היום (חמישי) משרד הבריאות.

בהודעה נמסר כי המלצות הוועדה נבחנות בימים אלה במשרד לצורך גיבוש תוכנית עבודה רב-שנתית שתכלול שינוי תפיסתי ומערכתי ומעבר למדיניות לאומית סדורה בנושא רפואת נשים.

מדיניות זאת תכלול כהסתכלות כוללת על כל שלבי החיים של האישה, והתייחסות לטראומה, מצוקות נפשיות והפרעות אכילה.

ילדות, נערות וצעירות:

חיזוק המניעה והאיתור המוקדם של מצוקה נפשית, הפרעות אכילה, אנמיה ואנדומטריוזיס, לצד קידום שירותי בריאות יזומים מגיל צעיר.

גיל המעבר:

שילוב גיל המעבר כחלק מובנה מרצף שירותי הבריאות, באמצעות העלאת מודעות, הכשרת צוותים רפואיים ושיפור הנגישות לאבחון ולטיפול.

בריאות הנפש:

פיתוח מענים מותאמים בשלבים שונים בחיי נשים, תוך התייחסות לטראומה, אלימות, היריון ולידה, שינויים הורמונליים וגורמי סיכון חברתיים.

בריאות נשים בגיל המבוגר:

התאמת המניעה, האבחון והטיפול לתחלואה כרונית, בריאות הלב והעצם, קוגניציה, כאב ותפקוד.

רפואה מבוססת מחקר ונתונים:

חיזוק המחקר והמידע הרפואי המתייחס להיבטי מין ומגדר, במטרה לשפר את איכות האבחון והטיפול ולצמצם פערים.

בר סימן טוב: "מצוינות של מערכת בריאות נמדדת לא רק באיכות הטיפול שהיא מעניקה, אלא גם ביכולתה להתפתח, להתבסס על ידע ומחקר עדכניים ולהתאים את שירותיה לצורכי האוכלוסייה.

"בריאות נשים היא חלק בלתי נפרד מתפיסת המצוינות הזו. עבודת הוועדה מציגה תשתית מקצועית משמעותית לקידום מדיניות לאומית רחבה, המחברת בין מחקר, מניעה, אבחון, טיפול וניהול מערכתי.

"האחריות שלנו כעת היא לבחון כיצד לתרגם את ההמלצות לצעדים מעשיים, עם יעדים ברורים ומדדי הצלחה, כדי להמשיך ולשפר את בריאותן של נשים בישראל לאורך כל מעגל החיים".