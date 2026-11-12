סקר: 22% מהסטודנטים בקולג'ים בארה"ב סבורים שפיגועי 11 בספטמבר היו מוצדקים

יותר מאחד מתוך חמישה סטודנטים שלומדים בקולג' סבורים שפיגועי 11 בספטמבר היו מוצדקים בהתחשב במעשיה של ארצות הברית", כך עולה מסקר חדש שפורסם אתמול (חמישי).

על פי הסקר הלאומי של סטודנטים לתואר ראשון ל-2026 של מכון באקלי באוניברסיטת ייל, 22% מהנסקרים הסכימו עם האמירה "ארה"ב הרוויחה ביושר" את המתקפה ב-11 בספטמבר 2001 שבה נרצחו כמעט 3,000 בני אדם.

ממצאי הסקר מצביעים על מחלוקות אידיאולוגיות נרחבות בקרב תלמידי קולג' בארה"ב, בעיקר בסוגיות של מערכות כלכליות ומדיניות חוץ:

דעות סוציואקונומיות: 42% מעדיפים סוציאליזם לעומת 28% המעדיפים קפיטליזם – הפער הגדול ביותר שנמדד בחמש השנים שהסקר כולל את השאלה; 47% מחזיקים בעמדות התומכות במודלים כלכליים של קובה או ברית המועצות. 22% סבורים שאמריקה "קיבלה את מה שמגיע לה" במתקפת 11 בספטמבר.

65% גאים בהיותם אמריקאים – 86% מהשמרנים ו-62% מהליברלים. עם זאת רק 39% אמרו ש"אמריקה נעה קדימה" – הנתון הנמוך ביותר שנמדד בסקר.

עוד עלה מהסקר כי חלק ניכר מהסטודנטים רואים את המשטרים הסוציאליסטיים ההיסטוריים בעין חיובית לעומת המודל האמריקאי. כשנשאלו אם מדינות קובה או ברית המועצות לשעבר סיפקו לאזרחיהן מערכת כלכלכית טובה יותר ממדינות קפיטליסטיות, 47% הסכימו; 33% אמרו שהם מעדיפים את המודל האמריקאי.

ישראל ופלסטין: 38% רואים בפלסטין בעלת ברית טובה יותר של ארה"ב מאשר ישראל, לעומת 25% שרואים בישראל בעלת ברית טובה יותר (בסקר של 2025 הפער עמד על 33% מול 29%). 47% אמרו כי הם מחזיקים בדעה שלילית על ישראל, ובעוד 27% בלבד אמרו שדעתם על ישראל חיובית.

חופש ביטוי וצנזורה: 66% סבורים שדברי שנאה מוגנים תחת התיקון הראשון לחוקה, אך מנגד 46% תומכים בהשתקת דוברים בצעקות, 45% מצדיקים אלימות פיזית נגד דברי שנאה, ו-40% תומכים בהפללה של דיבור פוגעני.

54% אמרו כי השנה חשו לעיתים קרובות מאוימים בשל אי הסכמה עם המרצה; 53% אמרו שחשו מאוימים על ידי עמיתיהם לכיתה, אם לא הסכימו עימם.

בינה מלאכותית (AI): 40% משתמשים ב-AI לחלקים משמעותיים מעבודות הלימוד, ו-52% מביעים זהירות לגבי המידע שהיא מספקת.

"בשנת ה-250 להיווסדות ארה"ב, הסטודנטים בקולג'ים מעדיפים באופן משמעותי סוציאליזם. באופן מדאיג, אלה הם אותם סטודנטים שתמכו בסקר במריבות ובאלימות כדי לעצור דברי שנאה, בנוסף לכלים אחרים כמו צנזורה", אמרה מנכ"לית ומייסדת מכון באקלי, לורן נובל. הסקר כלל 803 אנשים ונערך ב5-14 בספטמבר האחרון. הסקר השנתי עוסק בעמדות סטודנטים בנושאי חופש ביטוי, פוליטיקה, כלכלה וישראל/פלסטין.