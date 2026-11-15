מספר דורשי העבודה במקצועות הטכנולוגיים זינק ב-60% בתוך 3 שנים

מספר הרשומים בלשכות התעסוקה עמד באוקטובר על כ-162.3 אלף דורשי עבודה, כך פרסם היום (ראשון) שירות התעסוקה. מדובר בעלייה זניחה של 0.2% בהשוואה לחודש ספטמבר, אולם בשירות התעסוקה מציינים כי בניכוי המגמות העונתיות הקבועות נרשמה ירידה של 2.3% במספר הרשומים. במקביל, מציינים בשירות התעסוקה כי מספר דורשי העבודה במקצועות הטכנולוגיים גדל בכ-60% מאז 2023, ובמקצועות האקדמיים נרשמות רק 0.7 משרות פנויות לכל דורש עבודה.

בהשוואה לספטמבר 2023, מספר הרשומים בלשכות התעסוקה נותר כמעט ללא שינוי, אך הרכבם השתנה: מספר תובעי דמי האבטלה עלה מכ-111.2 אלף לכ-122.2 אלף באוקטובר 2026, בעוד שמספר תובעי הבטחת ההכנסה, המאפיינת אבטלה ממושכת, ירד מכ-48 אלף לכ-33.8 אלף.

במקביל, משקל דורשי העבודה מהאשכולות החברתיים כלכליים הגבוהים (8-10) עלה בשלוש השנים הללו מ-17.5% ל-21.8% ומשקל האשכולות החברתיים כלכליים הנמוכים (1-3) ירד מ-39.8% ל-34.9%. נתונים אלה מצביעים על שינוי במאפייני אוכלוסיית דורשי העבודה לאורך התקופה, עם יותר עובדים חזקים שנכנסים למעגל האבטלה.

במקביל, מדווחים בשירות התעסוקה כי היחס בין מספר המשרות הפנויות למספר דורשי העבודה במקצועות בעלי המלאכה, התעשייה והבינוי עלה בשלוש השנים הללו מ-1.8 משרות לדורש עבודה ל-3.4 משרות – בעוד שעבור משרות במשלחי היד האקדמיים ירד היחס מ-0.8 משרות לדורש עבודה ל-0.7. כלומר, במקצועות האקדמיים התחרות על כל משרה הולכת וגוברת, בעוד שבמקצועות התעשייה והבינוי ניכר מחסור בעובדים ביחס לביקוש. במבט על כלל המשק, בספטמבר 2026 נרשמו כ-148 אלף משרות פנויות מול כ-169 אלף דורשי עבודה הרשומים בשירות התעסוקה – כ-88 משרות פנויות לכל 100 דורשי עבודה.

ממצא נוסף שעולה מהדו"ח הוא עלייה של כ-60% במספר דורשי העבודה במקצועות הטכנולוגיים מאז ספטמבר 2023: מכ-5.6 אלף לכ-8.9 אלף באוקטובר 2026. נתון זה ממחיש את השינויים העוברים על שוק העבודה ואת האתגרים הניצבים בפני עובדים גם בתחומים המזוהים עם ביקוש למיומנויות טכנולוגיות.

עלייה בניצול ימי הזכאות לדמי אבטלה

לצד השינויים ביחסי הביקוש וההיצע, הדו"ח מצביע גם על עלייה בניצול ימי הזכאות לדמי אבטלה בהשוואה לשנת 2022. בקרב בעלי משלח יד אקדמי, הזכאים למכסה של עד 175 ימים, עלה ממוצע ימי הניצול מכ-125 לכ-131 ימים. בקרב עובדי מכירות ושירותים, בעלי מכסה של 100 ימים, עלה הממוצע מ-70.1 ל-77.8 ימים. בקרב הנדסאים וטכנאים, בעלי מכסה של 67 ימים, עלה הממוצע מ-46 ל-52.3 ימים. העלייה בניצול ימי הזכאות עשויה להעיד על התארכות תהליך החזרה לתעסוקה ועל קשיי התאמה בין דורשי העבודה לבין המשרות הקיימות. קשיים אלה עשויים לנבוע מפערי מיומנויות וניסיון, מאי-התאמה גיאוגרפית ומתנאי העסקה שאינם תואמים את צורכי העובדים והמעסיקים.