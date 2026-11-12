נתניהו ואיזנקוט יקיימו ב-17:00 פגישת עדכון מדיני-ביטחוני בירושלים

יו"ר ישר גדי איזנקוט וראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגשו היום (חמישי) בשעה 17:00 לעדכון מדיני-ביטחוני.

בהודעה משותפת של השניים נמסר: "לידיעתכם, היום (ה׳) תתקיים פגישת עדכון מדיני-ביטחוני בין ראש הממשלה נתניהו ויו״ר ישר! איזנקוט, בהשתתפות המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, האלוף גיא מרקיזנו, בלשכת ראש הממשלה בירושלים".

אתמול פנה איזנקוט לנתניהו בדרישה לגילוי "איפוק וזהירות" בקבלת החלטות ביטחוניות בתקופת ממשלת המעבר. איזנקוט טען כי נתניהו אינו נהנה עוד מאמון הכנסת, וציין כי "הפעלה של כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומיידי שאינו סובל דיחוי, עלולה להוביל להשלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית ועל אמון האזרחים במוסדות השלטון". זמן קצר לאחר מכן פנה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בבקשה שתתערב על מנת שראש הממשלה יעביר לו עדכונים ביטחוניים שוטפים. לדבריו העדכונים נדרשים "למען פיקוח אפקטיבי, שמירה על הליך קבלת החלטות לאומי תקין ושמירה על האינטרסים הביטחוניים".

בפנייתו לנתניהו כתב איזנקוט: "אל תחלל את אמון העם במוסדות השלטון ובהליך קבלת ההחלטות", והוסיף כי אין להציב את ראשי מערכת הביטחון בפני קונפליקט חוקתי.

בלשכת ראש הממשלה הגיבו למכתבו של איזנקוט ודחו את טענותיו. "כל ההחלטות שהתקבלו על ידי הממשלה בהובלת ראש הממשלה נתניהו התקבלו משיקולים ביטחוניים בלבד ובתיאום מלא עם מערכת הביטחון. הן הביאו להישגים חסרי תקדים למדינת ישראל, וכך יהיה גם בעתיד. במקום לזרוע פחד ופירוד, יש לנהוג באחריות.

"המכתב של איזנקוט הוא מהלך חסר אחריות לדון בפומבי בנושאי ביטחון רגישים. זהו ניסיון שקוף להכניס פוליטיזציה לסוגיות הביטחון הלאומי של ישראל. במקום לנסות להקים ממשלה עם תומכי טרור, ראש הממשלה נתניהו קורא פעם נוספת לגדי איזנקוט להצטרף לממשלה שנלחמת בטרור", נמסר מטעם לשכת נתניהו.