הסכם נרחב לחילופי שבויים בין רוסיה ואוקראינה; אין פריצת דרך לגבי סיום המלחמה

רוסיה ואוקראינה הסכימו להסכם חילופי שבויים נרחב, לאחר יומיים של דיונים באבו-דאבי. המתווכים האמריקאים, סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, טסו למוסקבה להיפגש עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, וניהלו עימו משא ומתן. לאחר נחיתתם דיווח הצבא הרוסי, כי יירט לפחות 5 כטב"מים אוקראינים שהיו בדרכם לפגוע בבירה הרוסית.

ויטקוף וקושנר השתתפו ביומיים קדחתניים של משא ומתן עם משלחות מרוסיה ואוקראינה בבירת איחוד האמירויות. השיחות הסתיימו אתמול (רביעי) ללא פריצת דרך נראית לעין בכל הנוגע לסיום מעשי האיבה, הנמשכים כבר קרוב לחמש שנים.

לאחר פגישתו עם פוטין, מסר קושנר כי הוא וויטקוף ימריאו לדבלין שבאירלנד, כדי להיפגש שם עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, שציין כי חילופי השבויים המוצעים מהווים צעד חיובי. עם זאת, הוא הדגיש כי אוקראינה לא תיכנע לדרישות לוותר על שטחים שנכבשו על ידי רוסיה.

בעוד הלחימה בחזית נמצאת במצב של קיפאון, ללא תזוזה משמעותית של קו האש, ההפצצות ההדדיות על העורף נמצאות במגמת הסלמה. בשבועיים האחרונים נהרגו לפחות 130 אזרחי אוקראינה בתקיפות רוסיות בעורף שנעשו באמצעות אלפי כטב"מים ועשרות רבות של טיליים בליסטיים. אוקראינה שיגרה גם היא כטב"מים וטילים לעבר העורף הרוסי ולפחות 8 אזרחים רוסיים נהרגו בשבועיים האחרונים.

המחלוקות במו"מ רחוקות מגישור

המחלוקות בין רוסיה לאוקראינה בנוגע לתנאי הסכם השלום משמעותיות מאוד, ומאז שפרצה ביניהן המלחמה לא דווח על כל התקדמות בסוגיות המרכזיות. רוסיה דורשת שאוקראינה תסיג את כוחותיה ממחוזות במזרח המדינה שרוסיה סיפחה רשמית בספטמבר 2022, אך לא השתלטה עליהם. כמו כן, היא דורשת שאוקראינה תוותר על שאיפתה להצטרף לנאט"ו, תסכים למגבלות על גודל הצבא שלה ותבטל את ההגבלות המוטלות על השפה הרוסית ועל הכנסייה האורתודוקסית.

פוטין אמר כמה פעמים כי הוא מעוניין בהסכם שלום כולל המבוסס על תנאים אלה ואינו מוכן להסכים להפסקת הלחימה בלעדיהם, משום שלטענתו הם יאפשרו לכוחות האוקראיניים לנוח ולחדש את מלאי הנשק שלהם.

זלנסקי דחה את הדרישות לוותר על שטחים. כמו כן, הוא מתנגד להטלת מגבלות על הצבא האוקראיני ולוויתור על הסדרים שיש לאוקראינה עם שותפותיה המערביות, הסדרים שקייב רואה בהם ערובות ביטחוניות חיוניות למניעת פלישה רוסית נוספת.

קייב טוענת כי הפסקת אש מיידית היא הצעד הראשון ההכרחי בדרך למשא ומתן על הסדר רחב יותר וכי פגישה בין הנשיאים פוטין וזלנסקי היא הדרך היחידה ליישב סוגיות טריטוריאליות. פוטין דחה את ההצעות האלו.

טראמפ טען שמתגבש הסכם

בשבוע שעבר הצהיר טראמפ כי מתגבש הסכם רחב היקף בנוגע לביטחון באירופה ותיאר אותו כ"הסכם גדול שיעסוק ביותר מאשר רק באוקראינה". קושנר כתב אתמול ברשת החברתית X, כי "הסדר כולל ובר קיימא ידרוש גם הידברות ישירה בין רוסיה לבין שותפותינו האירופיות, בנוגע להסדרי ביטחון רחבים יותר הנוגעים להן". מוסקבה הביעה שביעות רצון מגישה זו, אך לעת עתה היא נמנעת מפגישה עם האירופים במסגרת השיחות.

שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, אמר: "אנו יכולים רק לברך על כך שהמשא ומתן האמריקאי – לבקשתו של הנשיא טראמפ – מציע להציב את סוגיית הביטחון הקולקטיבי בראש סדר היום של השיחות להשגת הסדר באוקראינה".

באירופה יש הרואים בהצעותיה של וושינגטון גילוי סובלנות רב מדי כלפי מוסקבה ודורשים קשיחות רבה יותר במשא ומתן איתה. כך למשל, שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, אמרה כי "היינו רוצים לראות מצד רוסיה גם רצון טוב – למשל, הפסקת הרג אזרחים מדי יום ביומו והימנעות מתקיפת תשתיות אזרחיות. עד כה, הם לא עשו זאת".

היא הוסיפה כי רוסיה "הפרה לפחות 30 הסכמים בינלאומיים שבהם התחייבה לכבד ריבונות ושלמות טריטוריאלית של מדינות", מה שמקשה על האירופים לתת בה אמון.

לברוב אמר השבוע במסיבת עיתונאים במוסקבה כי האיחוד האירופי נואש להפסקת אש: "הם זקוקים נואשות לזמן עבור בני חסותם בקייב, כדי לפצות על האבדות שספג אותו משטר. אנו לא נסכים לכך. הדבר נאמר שוב ושוב".