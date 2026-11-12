מרים פרץ: אם ישר תשב עם מפלגה ערבית - בני אליסף יפרוש מהכנסת

אשת החינוך מרים פרץ, כלת פרס ישראל, אמרה היום (חמישי) שבנה הח"כ הטרי אליסף פרץ (ישר) יפרוש מהכנסת אם תוקם ממשלה בשיתוף מפלגה ערבית.

פרץ, שקראה בימים האחרונים להקמת ממשלת אחדות, אמרה בראיון לרדיו 'קול ברמה' כי "הוא אמר את זה, הוא לא יכול לשבור את הערך שלו", וכי "הוא יודע מה הדרך של העם שלנו, אני בטוחה מפני שהוא לא מייצג רק את עצמו, הוא גם מייצג את המשפחה שלנו".

היא הבהירה כי לא מדובר על תמיכה מבחוץ אלא על ישיבה בממשלה עם מפלגה ערבית. "אני מדברת על ישיבה בממשלה עם מפלגה ערבית שתחליט בשבילי האם להגן על הבית הזה, האם לצאת לקרב, האם לתת לחיילי צה"ל את מה שצריך לתת – לא יקום ולא יהיה".

בתגובה לשאלה אם הוא עשוי לעבור לליכוד, פרץ גם אמרה שמופעלים עליו "לחצים גדולים", וכי "אני לא יכולה לפרט שום דבר, אבל אני יכולה להגיד שכותבים גם לי וגם לו, ופועלים בכל מיני דרכים. יום אחד הדברים יתגלו". לדבריה, הלחצים הם לאו דווקא שיעבור לליכוד, אלא "שלא יצביע לממשלה שישבו בה בתמיכת מפלגות הערביות".