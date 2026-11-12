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משפט ופלילים

השופטים במשפט נתניהו הורו ליועמ"שית להתייצב לדיון, חרף התנגדותה

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)
דבר
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עדכון אחרון: 12.11.2026 | 15:54
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השופטים במשפט נתניהו החליטו היום (חמישי) כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה תתייצב לדיון במשפט נתניהו. זאת חרף עמדתה כי אין מקום להתייצבותה. הדיון שבו תשתתף נקבע ליום רביעי הקרוב, 18 בנובמבר 2026.

"עניינה של החלטה זו בקביעת דיון שתכליתו לבחון עם הנציגים המוסכמים של הצדדים אפשרויות שונות לאופן ניהולו של ההליך וקידומו, בכל הנוגע למר נתניהו", כתבו השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם, "הגענו למסקנה כי יש ערך בהתייצבותה  של היועצת המשפטית עצמה. על מנת לקיים דיאלוג דו צדדי תכליתי, להערכתנו יש צורך בכך שהגורם האחראי לקבלת ההחלטות יוכל לשמוע את הדברים במישרין ולהתייחס אליהם במידת הצורך".

עוד קבעו השופטים כי במידת הצורך תישקל אפשרות לקיים את הדיון בדלתיים סגורות.

תגיות:
פעמון

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