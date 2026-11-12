לקראת יום הסוכרת הבינלאומי: 8% עד 9% מהישראלים חולים במחלה, כך ניתן להפחית את הסיכון

על פי נתונים המובאים באתר כללית, ההערכה היא כי בין 8% ל-9% מתושבי ישראל חולים בסוכרת, וכי כ-20% מהחולים כלל אינם מודעים למחלתם, משום שטרם אובחנו. סוכרת עלולה לגרום לסיבוכים חמורים, בהם טרשת עורקים, אי ספיקת לב ופגיעה בראייה, בכליות ובמערכת העצבים, ובמקרים מסוימים אף להוביל למוות.

כ-95% מהחולים סובלים מסוכרת מסוג 2, שבמקרים רבים ניתן למנוע אותה, ואילו 5% הנותרים סובלים מסוגים אחרים של סוכרת, בהם סוכרת מסוג 1 (סוכרת נעורים), סוכרת היריון וסוכרת מונוגנית.

בשבת הקרובה, 14 בנובמבר, יצוין יום הסוכרת הבינלאומי. עמותת אמל"י, עמותת אחיות מומחיות לסוכרת בישראל, מספקת הסבר על דרכי המניעה של סוכרת מסוג 2, הסוג הנפוץ ביותר של המחלה, המהווה כ-95% מכלל מקרי הסוכרת המאובחנים.

טרום סוכרת היא מצב שבו רמות הגלוקוז בדם גבוהות מהתקין, אך טרם הגיעו לסף האבחנתי של סוכרת. אנשים עם טרום סוכרת נמצאים בסיכון מוגבר לפתח סוכרת מסוג 2 ומחלות לב וכלי דם. התערבות מוקדמת יכולה למנוע או לעכב באופן משמעותי את התפתחות הסוכרת.

נשים שאובחנו עם סוכרת הריונית נמצאות בסיכון גבוה עד פי שבעה לפתח סוכרת מסוג 2. התוכנית הלאומית למניעה ולטיפול בסוכרת מעודדת נשים אלו להניק ולהיות במעקב אצל דיאטנית.

שינוי אורח החיים עשוי להפחית את הסיכון לסוכרת מסוג 2

אבן היסוד במניעת סוכרת מסוג 2 היא שינוי אורח החיים. לפי התוכנית הלאומית למניעה ולטיפול בסוכרת, העלאת שיעור המשתתפים בפעילויות לקידום אורח חיים בריא ב-25%, השגת יעד של הפחתת 7% ממשקל הגוף וביצוע פעילות גופנית במשך 150 דקות בשבוע, ימנעו 4.15 מקרי סוכרת לכל 1,000 איש במשך שלוש שנים.

אורח חיים בריא כולל אימוץ דפוס תזונה מבוסס ראיות, כגון תזונה ים תיכונית או תזונה דלת פחמימות. מחקר DPP הראה כי התערבות אינטנסיבית באורח החיים הפחיתה את שכיחות סוכרת מסוג 2 ב-58% לאורך שלוש שנים, ומחקרים אחרים הראו כי ההשפעה נשמרה גם בטווח הארוך.

בעמותת אמל"י מדגישים גם את החשיבות של הנגשת תוכניות למניעת סוכרת למבוגרים הנמצאים בסיכון גבוה לפתח את המחלה, ועידוד השתתפותם בהן. נוסף על כך, נמצא כי גם שימוש באפליקציות עשוי לסייע במניעת סוכרת מסוג 2, ולכן מומלץ לשקול את השימוש בהן בהתאם להעדפה האישית.

מכיוון שאנשים עם טרום סוכרת נמצאים גם בסיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם, מומלץ לאתר ולטפל בגורמי סיכון הניתנים לשינוי, בהם לחץ דם גבוה, עישון והפרעות בחילוף החומרים של שומני הדם (דיסליפידמיה). כמו כן, מומלץ לאנשים עם טרום סוכרת לעבור מעקב לפחות פעם בשנה, כדי לזהות התפתחות אפשרית של סוכרת.