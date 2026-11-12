משרד הבריאות: תחלואת השפעת חצתה את סף המגפה מוקדם מבשנים קודמות; בת שנתיים בטיפול נמרץ

דו"ח משרד הבריאות על תחלואת השפעת בשבוע שעבר (1–7 בנובמבר) מצביע על עלייה מוקדמת בתחלואה בהשוואה לשנים קודמות. כמחצית ממקרי השפעת שדווחו הם בקרב בני 65 ומעלה, בעוד ששיעור ההתחסנות נגד המחלה עומד על 9.9% בלבד. עם זאת, שיעור הפניות למרפאות בשל זיהומים בדרכי הנשימה נמוך בהשוואה לשנים קודמות, ושיעור הפניות בשל דלקת ריאות דומה לממוצע.

שיעור הפניות למרפאות בשל תחלואה דמוית שפעת החל לעלות השנה מוקדם יותר מאשר בשבע השנים האחרונות, וכבר חצה את סף המגפה, הרף שמעיד על התפרצות חריגה של המחלה. לשם השוואה, בשנה שעברה נחצה סף זה בשבוע ה-46, כשבועיים מאוחר יותר מאשר השנה. בעונות השפעת 2019–2020, 2021–2022, 2022–2023 ו-2024–2025 נחצה סף המגפה אף מאוחר יותר, כחודש עד חודש וחצי לאחר המועד שבו נחצה השנה. שתי עונות היו חריגות: בעונת 2020–2021 כמעט שלא נרשמו פניות בשל תחלואה דמוית שפעת, על רקע מגפת הקורונה, ואילו בעונת 2023–2024 התרחשה התפרצות שפעת בקיץ.

רק 9.9% ממבוטחי קופות החולים התחסנו נגד שפעת

פחות מ-10% מכלל מבוטחי קופות החולים התחסנו נגד שפעת. שיעור ההתחסנות הגבוה ביותר נרשם בקרב אזרחים ותיקים בני 65 ומעלה, ועומד על 36.2%. שיעור ההתחסנות הנמוך ביותר נרשם בקרב בני נוער בגילי 13 עד 18, ועומד על 2.8% בלבד. בעשרת השבועות האחרונים, 50.7% מחולי השפעת היו בני 65 ומעלה.

שיעור הפניות בשל זיהומים בדרכי הנשימה העליונות נמוך מהממוצע בשנים 2012–2024. שיעור הפניות למרפאות בקהילה בשל דלקת ריאות עולה באופן מתון, במיוחד בקרב פעוטות ותינוקות מתחת לגיל שנתיים.

במרפאות הזקיף בקהילה אובחנו השבוע 14 חולי שפעת וחולה קורונה אחד מתוך 52 נבדקים. מבין 14 חולי השפעת, 13 אובחנו עם שפעת מסוג A וחולה אחד עם שפעת מסוג B.

ב-14 בתי החולים הכלליים בישראל, שבהם כ-60% ממיטות האשפוז בארץ, דווחו 196 מקרים חיוביים לשפעת, מהם 195 מסוג A ומקרה אחד מסוג B.

בעשרת השבועות האחרונים נפטרו 28 בני אדם בתוך 30 ימים מקבלת תוצאה חיובית לשפעת. אחד מהם היה בגיל 34 עד 50, והשאר היו בני 65 ומעלה.

בת שנתיים מאושפזת בטיפול נמרץ בעקבות סיבוך של שפעת

ילדה בת שנתיים מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי שערי צדק, בעקבות סיבוך של מחלת השפעת. מצבה יציב ומשתפר. הילדה סבלה מחום ומהקאות מרובות במשך כיממה בביתה, ולאחר שהחלה לפרכס פונתה למלר"ד (מחלקה לרפואה דחופה) ילדים בבית החולים, שם אובחנה בהמשך כחיובית לשפעת.

הילדה אובחנה גם עם תסמונת SIADH, שבה הגוף מפריש או מפעיל כמות מוגברת של ההורמון נוגד ההשתנה (ADH). ההורמון גורם לכליות לספוג בחזרה מים במקום להפריש אותם בשתן. כאשר הוא פועל בכמות מוגברת, מצטברים בגוף עודפי מים, הגורמים לירידה בריכוז הנתרן בדם. מצב זה, הנקרא היפונתרמיה, עלול לגרום לפרכוסים, ובמקרים חמורים אף לסכן חיים אם אינו מטופל. במרכז הרפואי שערי צדק מסבירים כי במקרים של התסמונת חשוב להגביל את כמות הנוזלים הנצרכת, כדי להפחית את עודפי המים בגוף. לילדה אין מחלות רקע והיא קיבלה את חיסוני השגרה, אך לא התחסנה נגד שפעת.