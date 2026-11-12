הרוג וארבעה פצועים באירוע ירי סמוך לבית הלבן בוושינגטון, החשוד ירה בעצמו

חמישה בני אדם נורו היום (חמישי) בשכונת מגורים מבוקשת בוושינגטון הבירה, במרחק הליכה מהבית הלבן, כך מסרה המשטרה. החשוד בירי ירה בעצמו בעת שכוחות משטרה רבים הוזעקו לבניין מגורים סמוך.

מפקד משטרת וושינגטון בפועל, ג'פרי קרול, מסר כי אחד הנפגעים נהרג באירוע. לדבריו, החשוד ירה בעצמו בזמן שהתבצר בדירה בבניין, וככל הנראה היה מסוכסך עם ועד הבית.

אירועי הירי התרחשו בשכונת לוגן סירקל, כ-1.6 ק"מ מצפון לבית הלבן. חלק נרחב מהרחוב ה-15 נחסם לתנועה, והמשטרה קראה לציבור להתרחק מהאזור, שבו נמצאים בין היתר מרכז הכושר VIDA, הכנסייה האפיסקופלית סנט לוק, בנייני מגורים וסופרמרקט של רשת Whole Foods. בתי ספר באזור הוכנסו לסגר.

החשוד ירה בחדר כושר ובחניון, ולאחר מכן התבצר בדירה

כוחות משטרה מיוחדים וצוותי ימ"מ התמקמו על גג בניין מגורים ובשטח שמתחתיו, כשנשקם שלוף.

לפי גורם אכיפת חוק ששוחח עם סוכנות הידיעות AP בעילום שם, הרשויות מעריכות כי החשוד ירה באדם אחד לפחות בתוך חדר הכושר, ולאחר מכן יצא מהמבנה ופתח שוב באש. הגורם ביקש להישאר בעילום שם משום שלא הוסמך למסור פרטים על החקירה.

לדברי הגורם, החוקרים סבורים כי החשוד ירה באדם נוסף במעלית של חניון, ולאחר מכן התבצר בקומה השביעית של הבניין.

עד הראייה ג'יימס ספלמן, ששהה בחדר הכושר בזמן האירוע, סיפר כי בסביבות השעה 8:00 בבוקר היו במקום כ-50 בני אדם כשהירי החל. "בתוך שניות אדם נפל לקרקע, ושלולית דם נקוותה סביבו", סיפר. "אחד המתאמנים מיהר לעזור לו. הוא מת במקום. הוא נורה בצווארו".

ספלמן סיפר כי הוא ואנשים נוספים נמלטו מחדר הכושר. לדבריו, שמע כשתי יריות בתוך המבנה ועוד כחמש או שש יריות מחוץ לו.

עד ראייה נוסף, ראיין דוביצקי, סיפר כי שהה באותה שעה בדירתו הסמוכה ושמע כחמישה קולות נפץ. "הם נשמעו במרווחים גדולים למדי, אז חשבתי שמדובר בעבודות בנייה", אמר. לדבריו, זמן קצר לאחר מכן "היו שוטרים בכל מקום".