סולברג: אין "ראיות ממש" להשפעה זרה, ההדלפות פוגעות בחקירה

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, שלח היום (חמישי) מכתב לחברי ועדת הבחירות, שבו עדכן את חברי הוועדה כי נפגש עם צוות החקירה המיוחד לעניין החשדות למעורבות זרה בבחירות. הוא ביקר את ההדלפות מהחקירה לעיתונות, וכן פרסומים לא מדויקים המופיעים באמצעי התקשורת.

השופט סולברג הודיע כי "הוצגו מידעים חסויים, שעד כּה לא הבשילו לכדי ראיות ממש, וייתכן אף שלא יבשילו", אך החקירה עודנה מתנהלת. "עוד בראשית מערכת הבחירות הנוכחית רתם ראש השב"כ את עצמו ואת השירות, להגנה על הבחירות", מסר סולברג, "פעולות רבות בוצעו – השתיקה יפה להן – כדי לשמור על בטחון המידע. שקלתי ובדקתי את הנושא עם אנשי הצח"מ, ולא מצאתי כי הייעוץ המשפטי לממשלה סירב לבקשות חקירה שהשב"כ הגיש לו".

סולברג פתח במכתב "נוכח החשיבות הרבה שבהסרת העננה והצֵל שבעטיה, והפרסומים הרבים בתקשורת (צר לי לומר, רובם אינו מדויק, לשון המעטה)". לדבריו, "עד עתה, בין התיאורים התקשורתיים להתנהלות החקירה – מרחק רב". הוא מרמז בכך לדיווחים המרובים בשבועיים האחרונים בכלי תקשורת לגבי ראיות, חשדות או פעולות חקירה שנעשו בחקירת השב"כ בנושא החשד להתערבות זרה בבחירות, וככל הנראה בפרט לחשיפות של עמית סגל בחדשות 12 ושל אבישי גרינצייג ב-i24News, שהודהדו בכלל גופי התקשורת.

סולברג חשף כי הדלפה אחת בוצעה מהחקירה עוד לפני שהועברה לוועדת הבחירות, וביקר זאת בחריפות. "שלשום, בשעת ערב, נמסרה לנו הודעה על כך שהושלמה הכנת חוות דעת מסוימת הנוגעת לחקירה, ובהיותה מסוּוגת, תועבר אלינו באמצעות שליח למחרת היום", העיד יו"ר ועדת הבחירות, "שעה קלה לאחר מכן, ועוד בטרם הגיעה חוות הדעת ליעדיה, פורסמו עיקריה בכלי התקשורת האלקטרוניים. אל ועדת הבחירות המרכזית הגיעה חוות הדעת רק בצהרי יום אתמול".

"לא על נימוסים והליכות אני קובל, אלא על פגיעה חוזרת ונשנית בחקירה, ובעיקר בהיבטים הביטחוניים שבה, בעטיין של ההדלפות", כתב סולברג. "הדלפה כזו היא רעה חולה. הערתי על כך היום בחומרה".

סולברג הגן גם על השב"כ וראש השב"כ דוד זיני: "תודותיי ותודות ועדת הבחירות המרכזית כולה, על חבריה ועל עובדיה, שלוחה לשב"כ ולעומד בראשו. סיועם במהלך מערכת הבחירות לא יסולא בפז. ראוי השב"כ להכרת הטוב ולאֵמון הציבור כלפיו".