בעקבות חריגות חוזרות בריכוזי חומר מסרטן: הוגבל חידוש העבודות במפעל גדיב בחיפה

המשרד להגנת הסביבה דיווח היום (חמישי) כי דחה את הבקשות לחידוש העבודות במפעל גדיב של חברת בז"ן, שבמפרץ חיפה. העבודות נעצרו פעמיים בחודש שעבר בהוראת המשרד, בעקבות חריגות בריכוזי הבנזן, שהובילו גם להשבתת שני בתי ספר באזור. בנזן נחשב לחומר מסרטן, ועל אף שהוא נפוץ מאוד בסביבה העירונית ומקורו בין היתר בכלי רכב ובעישון, ריכוזים גבוהים שלו, שמקורם לרוב בתעשייה כבדה או בשריפת חומרים פלסטיים, נחשבים לסכנה לבריאות הציבור. הפיקוח על ריכוזי הבנזן ואכיפת התקנים הם חלק מתפקידי המשרד.

על פי הודעת המשרד, ההנחיות הועברו אתמול (רביעי) לבז"ן, במסגרת מענה מפורט לבקשתה לחדש את עבודות התיקון. לפי המשרד, ההנחיות החדשות מאפשרות להמשיך את התיקונים רק במתקנים שבהם ריכוזי הבנזן נמוכים, ולא במתקן העיקרי בגדיב, שבו רמות הבנזן גבוהות.

"האחריות של המשרד היא להבטיח שעבודות התחזוקה במפעל יתבצעו בצורה הבטוחה ביותר עבור הציבור והסביבה", אמרה דוריס זיו, מנהלת מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה. "רצף החריגות שנמדד במהלך העבודות חייב בחינה מחודשת של אופן ביצוען, ולא ניתן להסתפק באמצעים הנוכחיים".

זיו הבהירה כי המשרד מחויב לאזן בין הצורך בהמשך העבודות לבין בריאות הציבור ואיכות האוויר. "במתקנים עתירי בנזן נדרשים אמצעים נוספים כתנאי לבחינת חידוש העבודות".

העבודות הופסקו בעקבות חריגות חוזרות בריכוזי הבנזן

עבודות התיקון במפעל גדיב, שספג פגיעה ישירה במהלך מבצע שאגת הארי, מוצגות בידי חברת בז"ן כחיוניות לתפקודו של המפעל ולמלאי התזקיקים האסטרטגיים של ישראל.

העבודות החלו ב-9 באוקטובר, אולם הופסקו בתוך יומיים בשל עלייה פתאומית בריכוזי הבנזן. בעקבות הפסקת העבודות חלה ירידה מהירה בריכוזים, שחזרו לרמות התקינות.

אלא שלמרות שהעבודות לא חודשו, ב-12 באוקטובר נרשמה שוב עלייה חדה בריכוזי הבנזן, שהובילה להשבתת שני בתי ספר ולהמלצת המשרד להימנע משהייה באזור. למחרת חזרו הריכוזים לרמות התקינות.

עד 18 באוקטובר פרסם המשרד שני צווים שהתירו לצוותי העבודה לחזור בהדרגה לפעילות, בכפוף לנקיטת אמצעים נוספים לסינון הבנזן. אלא שב-22 באוקטובר שוב נמדדה עלייה משמעותית בריכוזי הבנזן באחת מתחנות הניטור באזור, שהובילה להשבתת המתקן לתקופה ממושכת, שנמשכת עד היום.

במשרד להגנת הסביבה אמרו כי בניגוד לחלק מטענותיה של בז"ן, הם פועלים באחריות כלפי החברה וצורכי העבודה, אך אינם יכולים לאפשר דליפה נוספת. במשרד הבהירו כי לא יאפשרו פעילות במתקנים עתירי בנזן לפני שתיערך הערכת מצב מחודשת שתצביע על אפשרות בטוחה לביצוע העבודות. עוד הבטיחו כי קיימו וימשיכו לקיים שיח מקצועי רציף עם הנהלת המפעל.