לפיד בוועידת יש עתיד: "זה יהיה טירוף אם הממשלה לא תקום, נעשה פשרות כואבות"

ֿראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד התייחס הערב (חמישי), בוועידה הרביעית של מפלגת יש עתיד, למגעים להקמת הממשלה ולצורך בפשרות בין המפלגות. לפיד הביע ביטחון כי תקום ממשלה, גם אם התהליך יימשך זמן, והדגיש את שיתוף הפעולה עם יו"ר ביחד נפתלי בנט.

"ממשלה תקום. יכול להיות שזה ייקח זמן. יכול להיות שעד שזה יקרה כולנו נעבור רכבת הרים של חרדות ופחדים, אבל תקום ממשלה טובה, ערכית, ראויה לעם ישראל. זה יהיה טירוף אם היא לא תקום. מפני שזה יהיה חוסר אחריות לאומי בלתי נסלח אם היא לא תקום", אמר לפיד.

בהמשך התייחס לפשרות שיידרשו במסגרת המגעים להקמת הממשלה: "האמת הבסיסית של כל מי שעוסק בניהול מדינות אומרת: אין ממשלות מושלמות. אין הסכמים קואליציוניים מושלמים. אין בכלל בחיים שום דבר שהוא מושלם. אז כן, אנחנו נעשה פשרות. אי אפשר להקים ממשלה בלי פשרות כואבות. אנחנו לא נצליח כנראה ליישם את כל המטרות שלנו ולמלא את כל ההבטחות שלנו בששת החודשים הקרובים – אבל ממשלה תקום".

לפיד התייחס גם לראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי למד ממנו שיש להקים תחילה ממשלה ורק לאחר מכן לפעול לשיפורה ולהרחבתה. "אתם יודעים מה, אני אתן קרדיט. זה שיעור שלמדתי מבנימין נתניהו: קודם כל מקימים ממשלה. אחר כך הולכים לתקן ולשפר ולהרחיב אותה. זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. כולנו נדרשים למיקוד במטרה ועצבים חזקים. הבשורות הטובות הן – אנחנו ממוקדים במטרה ויש לנו עצבים חזקים, והקשרים בתוך הגוש הרבה יותר טובים ממה שכולם חושבים. ממשלה תקום".

לפיד על השותפות עם בנט: "אנחנו מתואמים עד הקצה"

בהמשך נאומו התייחס לפיד לשיתוף הפעולה עם נפתלי בנט ולהקמת סיעת ביחד המשותפת ליש עתיד ולמפלגתו של בנט. לדבריו, הוא שלם עם ההחלטה לשתף פעולה, הן מבחינה ערכית והן מבחינה פוליטית.

"אם יש דבר אחד שאני לגמרי שלם איתו, זו החבירה לבנט וההקמה של 'ביחד'. אני שלם עם זה ערכית, אני שלם עם זה פוליטית. אלו שתי מפלגות, אבל הן סיעה אחת, ואנחנו מתואמים עד הקצה", אמר.

לפיד שיבח את חברי מפלגתו של בנט והדגיש כי שתי המפלגות ימשיכו לפעול יחד בכנסת ובמאמצים להקמת הממשלה.

"בנט הביא איתו – הפעם – קבוצה נהדרת של אנשים ראויים וערכיים ומוכשרים, עם ראיית עולם דומה מאוד לשלנו. אנחנו נמשיך יחד, כסיעה אחת, לעבוד בכנסת, ואנחנו נעשה הכל כדי להקים יחד ממשלה".

בסיום דבריו על השותפות הוסיף: "בנט הוא חבר, והוא שותף, והוא מבין כמונו את הברירות הגורליות שעומדות היום בפני מדינת ישראל. אנחנו נמשיך יחד, כסיעה אחת, לעבוד בכנסת, ואנחנו נעשה הכל כדי להקים יחד ממשלה".