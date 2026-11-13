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מזג האוויר

מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות, הרוחות יתחזקו בהרי הצפון

היום יהיה לרוב בהיר והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה במרבית האזורים | בשבת תחול התחממות נוספת בהרים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל בהרים

(צילום: יניב כהן רשות הטבע והגנים)
(צילום: יניב כהן רשות הטבע והגנים)
דבר
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עדכון אחרון: 13.11.2026 | 6:57
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    מזג האוויר היום (שישי) יהיה לרוב בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. בשעות הבוקר הרוחות יתחזקו בהרי הצפון.

    הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. לקראת בוקר יתחזקו הרוחות בהרי הצפון.

    מחר יהיה בהיר עד מעונן חלקית. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בהרים.

    הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 12–21, תל אביב 15–25, חיפה 16–24, קריית שמונה 15–26, קצרין 14–24, צפת 13–20, טבריה 16–26, נצרת 15–23, מודיעין 15–27, אשקלון 16–24, עין גדי 20–27, באר שבע 15–26, ערד 14–24, מצפה רמון 13–22, אילת 18–29.

    תגיות:
    פעמון

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