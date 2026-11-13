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תשתיות וסביבה

רוכב אופנוע בן כ-30 נהרג בכביש 471 סמוך למחלף גת רימון

לפי החשד, הרוכב, תושב אזור ראש העין, איבד שליטה על האופנוע במהלך הרכיבה | צוותי מד"א ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו במקום | המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה

דבר
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עדכון אחרון: 13.11.2026 | 7:02
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רוכב אופנוע בן כ-30 נהרג הלילה (שישי) בתאונת דרכים בכביש 471, סמוך למחלף גת רימון. לפי החשד, הרוכב, תושב אזור ראש העין, איבד שליטה על האופנוע במהלך הרכיבה.

בשעה 03:13 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על רוכב אופנוע שנפצע במהלך רכיבה בכביש. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו בזירה. במד"א נמסר כי הרוכב סבל מחבלה רב-מערכתית.

חובש בכיר במד"א אלחנן בן צור וחובש ביחידת האופנועים של מד"א רפאל בנימין סיפרו: "מדובר בזירה קשה. הובילו אותנו אל רוכב האופנוע שהיה מחוסר הכרה, ללא נשימה וללא דופק לאחר שנפצע במהלך רכיבה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

בוחני התנועה של מרחב שרון הגיעו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות התאונה.

תגיות:
פעמון

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