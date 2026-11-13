דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום שישי ג' בכסלו תשפ"ז 13.11.26
הרשמה ל"דבר היום"
24.7°תל אביב
  • 21.0°ירושלים
  • 24.7°תל אביב
  • 24.6°חיפה
  • 23.9°אשדוד
  • 26.0°באר שבע
  • 29.2°אילת
  • 24.6°טבריה
  • 19.8°צפת
  • 25.4°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
צבא וביטחון

צה"ל: יותר מ-55 מבוקשים נעצרו השבוע בפעילות כוחות הביטחון ביהודה ושומרון

במהלך השבוע פעלו עשרות גדודים ויחידות מיוחדות בעשרות כפרים ביהודה ושומרון | בין העצורים פעילי חמאס והג'יהאד האסלאמי, חשודים בתכנון פיגועים ובהסתה לטרור | הכוחות החרימו אמצעי לחימה והרסו אנדרטאות בחטיבת עציון

דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 13.11.2026 | 11:32
נושאים קשורים:

יותר מ-55 מבוקשים נעצרו במהלך השבוע האחרון בפעילות כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, כך הודיע היום (שישי) דובר צה"ל. הכוחות, ובהם עשרות גדודים ויחידות מיוחדות, פעלו בעשרות כפרים במסגרת מבצעים ממוקדים לסיכול טרור.

לפי הודעת צה"ל, בין העצורים פעילי חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני (גא"פ), מבוקשים שתכננו לבצע פיגועים, חשודים בהסתה ופעילי טרור, וכן חשוד ביידוי בקבוקי תבערה. במהלך הפעילויות הוחרמו אקדחים, נשק איירסופט ואמצעי לחימה נוספים.

בחטיבת עציון הרסו הכוחות אנדרטאות שלפי צה"ל שימשו להסתה לטרור, והיו משויכות לשניים ממייסדי חמאס והג'יהאד האסלאמי ולמחבלים נוספים. בצה"ל ציינו כי ההריסה בוצעה לאחר הליך סדור וכחלק מהמאמץ נגד ההסתה לטרור.

תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!