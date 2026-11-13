צה"ל: יותר מ-55 מבוקשים נעצרו השבוע בפעילות כוחות הביטחון ביהודה ושומרון

יותר מ-55 מבוקשים נעצרו במהלך השבוע האחרון בפעילות כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, כך הודיע היום (שישי) דובר צה"ל. הכוחות, ובהם עשרות גדודים ויחידות מיוחדות, פעלו בעשרות כפרים במסגרת מבצעים ממוקדים לסיכול טרור.
לפי הודעת צה"ל, בין העצורים פעילי חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני (גא"פ), מבוקשים שתכננו לבצע פיגועים, חשודים בהסתה ופעילי טרור, וכן חשוד ביידוי בקבוקי תבערה. במהלך הפעילויות הוחרמו אקדחים, נשק איירסופט ואמצעי לחימה נוספים.
בחטיבת עציון הרסו הכוחות אנדרטאות שלפי צה"ל שימשו להסתה לטרור, והיו משויכות לשניים ממייסדי חמאס והג'יהאד האסלאמי ולמחבלים נוספים. בצה"ל ציינו כי ההריסה בוצעה לאחר הליך סדור וכחלק מהמאמץ נגד ההסתה לטרור.