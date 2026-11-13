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משפט ופלילים

נעדרת בת 44 אותרה ללא רוח חיים בחצר בניין נטוש בתל אביב

לפי זק"א, האישה נראתה לאחרונה לפני יותר מעשרה ימים במרכז תל אביב, ומאז נערכו חיפושים אחריה | גופתה נמצאה בחצר בניין נטוש, זמן רב לאחר מותה | לאחר פעולות זיהוי עלה כי ככל הנראה מדובר בנעדרת | הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית להמשך בירור

דבר
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עדכון אחרון: 13.11.2026 | 14:22
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אישה בת 44, שנעדרה במשך יותר מעשרה ימים ונערכו אחריה חיפושים, אותרה היום (שישי) ככל הנראה ללא רוח חיים בחצר בניין נטוש בתל אביב. לפי הודעת זק"א, האישה אותרה זמן רב לאחר מותה, ולאחר פעולות זיהוי עלה כי ככל הנראה מדובר בנעדרת שנראתה לאחרונה לפני יותר מעשרה ימים במרכז העיר.

יחיאל גולדמן, קמב"ץ זק"א שפיקד על החיפושים, מסר: "לאחר יותר משבוע של חיפושים – לפני זמן קצר ככל הנראה היא אותרה בחצר בניין נטוש. מתנדבי זק"א שנמצאים במקום פועלים לכבוד המת".

מתנדבי זק"א מיחידת האופנועים, אריאל יזדי ופיני דיין, שנמצאים בזירה, סיפרו: "מדובר בזירה מורכבת מאוד. למרות השעות הסמוכות לכניסת השבת, יחד עם מתנדבי זק"א נוספים אנו מטפלים בכבוד המת ומסייעים לכוחות המז"פ שפועלים במקום. בסיום הטיפול נאסוף את הממצאים הרבים שנותרו בזירה".

הגופה תועבר להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית.

תגיות:
פעמון

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