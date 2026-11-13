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משפט ופלילים

תושב בת ים נעצר בחשד למעורבות ברצח אזרח ישראלי בבולגריה

לפי דיווח, החשוד, בן 32, הכה למוות פרופסור בן 83 במעלית בתחנת מטרו בסופיה | הרצח התרחש ב-14 באוקטובר, והחשוד נעצר בעקבות צו מעצר בינלאומי | הוא צפוי להיות מובא לדיון בבית המשפט במסגרת הליך הסגרתו לבולגריה

דבר
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עדכון אחרון: 13.11.2026 | 14:44
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תושב בת ים בן 32 נעצר היום (שישי) בחשד למעורבות ברצח אזרח ישראלי בבולגריה ב-14 באוקטובר. לפי דיווח, החשוד הכה למוות פרופסור בן 83 במעלית בתחנת מטרו בסופיה, בירת בולגריה.

לפי הודעת המשטרה, בעקבות החשד למעורבותו של הישראלי ברצח, פתחו שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) איילון במחוז תל אביב בפעילות חקירתית משותפת עם המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה ומשטרת בולגריה, במטרה לאסוף ראיות ולהביא למעצרו.

במסגרת הפעילות הוצא צו מעצר זמני לצורך הסגרתו של החשוד לבולגריה. החשוד נעצר וצפוי להיות מובא לדיון בבית המשפט במסגרת הליך הסגרתו לרשויות אכיפת החוק במדינה.

תגיות:
פעמון

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