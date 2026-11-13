תושב בת ים נעצר בחשד למעורבות ברצח אזרח ישראלי בבולגריה

תושב בת ים בן 32 נעצר היום (שישי) בחשד למעורבות ברצח אזרח ישראלי בבולגריה ב-14 באוקטובר. לפי דיווח, החשוד הכה למוות פרופסור בן 83 במעלית בתחנת מטרו בסופיה, בירת בולגריה.
לפי הודעת המשטרה, בעקבות החשד למעורבותו של הישראלי ברצח, פתחו שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) איילון במחוז תל אביב בפעילות חקירתית משותפת עם המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה ומשטרת בולגריה, במטרה לאסוף ראיות ולהביא למעצרו.
במסגרת הפעילות הוצא צו מעצר זמני לצורך הסגרתו של החשוד לבולגריה. החשוד נעצר וצפוי להיות מובא לדיון בבית המשפט במסגרת הליך הסגרתו לרשויות אכיפת החוק במדינה.