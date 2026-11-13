עובד נהרג ו-19 עובדים נפצעו השבוע בתאונות עבודה, בהם פצוע קשה וקטין שנפצע בינוני

עובד נהרג ו-19 עובדים נפצעו השבוע בתאונות עבודה – בהם פצוע קשה אחד, וקטין שנפצע באורח בינוני בעבודתו. מאז תחילת השנה נהרגו 63 עובדים בתאונות עבודה, מהם 39 בענף הבניין ו-19 בענף התעשייה.
יום ראשון
- עובד בן כ-40 נפל לפיר מעלית במהלך עבודתו להתקנת מעלית באתר בנייה ברחוב החרש בתל אביב. הוא פונה לבית החולים וולפסון במצב בינוני עם חבלות בגפיים.
- עובד בן 23 החליק מסולם בזמן שירד ממנוף שעליו עבד באתר בנייה בקרית מלאכי. הוא פונה במצב בינוני עם חבלה רב-מערכתית לבית החולים אסותא אשדוד.
יום שני
- עובד בן כ-60 נפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב יצחק ויטנברג בפתח תקווה. הוא פונה במצב בינוני עם חבלת ראש לבית החולים בילינסון.
- נהג משאית בן כ-70 נפל ממשאית מגובה של שני מטרים במהלך עבודתו באתר פסולת סמוך לבית חלקיה. הוא פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיים לבית החולים קפלן.
- עובד בן 34 נפל מסולם במהלך עבודתו ברחוב אבן כתיר כפר ג'ת. הוא פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיו.
- נער בן 17 נפצע במהלך עבודתו באזור התעשייה עד הלום באשדוד. הוא פונה במצב בינוני עם חבלה בגפיים לבית החולים שיבא.
יום שלישי
- עובד בן 35 נפל מגובה של שלושה מטרים לתוך מיכל יציקת בטון במהלך עבודתו במפעל באזור התעשייה ירוחם. הוא פונה במצב בינוני.
- עובד בן 45 נפגע מחפץ כבד במהלך עבודות שיפוצים בשדרות שאול המלך בתל אביב. הוא פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיים לבית החולים איכילוב.
- עובד בן 56 נפגע מחפץ כבד שנפל עליו במהלך עבודתו במפעל ברחוב חלוצי התעשייה בחיפה. הוא פונה במצב בינוני לבית החולים רמב"ם.
יום רביעי
- עובד בן כ-40, אזרח סין, נהרג לאחר שנפל מפיגום שקרס מקומה שישית במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב ראש פינה ברמת גן. הוא פונה לבית החולים תל השומר תוך כדי פעולות החייאה אך נפטר מפצעיו בדרך לבית החולים.
- עובד בן 63 נפגע ממכונה במהלך עבודתו במפעל במועצה האזורית בגליל העליון. הוא פונה במסוק לבית החולים רמב"ם במצב בינוני עם חבלות בידיו.
- עובד בן 35 נפל מגובה של כחמישה מטרים במהלך עבודתו בדרך אליהו נאוי בבאר שבע. הוא פונה במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים לבית החולים סורוקה.
- עובד בן כ-65 נפגע ממוטות ברזל שנפלו עליו ממנוף במהלך עבודתו בחצר מפעל ברכוב שכטרמן בנתניה. הוא פונה במצב קשה עם חבלה רב-מערכתית לבית החולים לניאדו.
- עובד זר בן כ-30 נפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב מוהליבר ביהוד. הוא פונה במצב בינוני עם חבלת ראש לבית החולים שיבא בתל השומר.
- עובד בן 33 נפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו בברטעה. הוא פונה במצב בינוני עם חבלה בגפיים לבית החולים רמב"ם.
יום חמישי
- עובד בן 28 נפל מגובה כשלושה מטרים במהלך עבודתו בשיפוצים בנתניה. הוא פונה במצב בינוני עם חבלות בגפיים לבית החולים לניאדו.
- עובד בן 45 נפצע במהלך עבודתו במפעל בג'ת. הוא פונה במצב בינוני עם חבלות בידיו לבית החולים שיבא בתל השומר.
- שני עובדים נפלו מגובה של כשלושה מטרים במהלך עבודות שיפוצים בסח'נין. עובד בן 37 פונה במצב בינוני עם חבלה רב-מערכתית, ועובד בן 33 פונה במצב בינוני עם חבלות בגב ובגפיים, למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
יום שישי
- עובד נכווה בעקבות התפוצצות בלון גז במהלך עבודתו ברחוב בעלי המלאכה באשדוד. הוא פונה במצב בינוני עם כוויות ופגיעת הדף לבית החולים שיבא בתל השומר.