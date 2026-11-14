קטר וטורקיה חתמו על הסכם הגנה הדדית

קטר וטורקיה חתמו אתמול (שישי) על הסכם הגנה הדדית באיסטנבול. ההסכם נחתם במפגש השנתי בין ממשלות שתי המדינות, בראשות נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן ואמיר קטר, השייח' תמים בן חמד אל ת'אני.

מלשכת ארדואן נמסר כי שתי המדינות ימשיכו לפעול יחד כדי "למנוע את התחדשות המלחמה באזור המפרץ" ולקדם הידברות. ההסכם היה אחד מחמישה שנחתמו במעמד המנהיגים בתחומי ההגנה, הסחר, החינוך והדיפלומטיה.

لحظة توقيع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقية الدفاع المشترك في إسطنبول pic.twitter.com/6oPld98ojc — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 14, 2026

שני המנהיגים שוחחו על "המתקפות הישראליות על עזה ועל המצב ההומניטרי באזור", כמו גם על צעדים אל עבר נורמליזציה בסוריה וההתפתחויות בלוב.