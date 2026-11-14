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בעולם

קטר וטורקיה חתמו על הסכם הגנה הדדית

מלשכת נשיא טורקיה ארדואן נמסר כי שתי המדינות ימשיכו לפעול יחד כדי "למנוע את התחדשות המלחמה באזור המפרץ"

bשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן ואמיר קטר, השייח' תמים בן חמד אל ת'אני באיסטנבול (צילום: רויטרס)
bשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן ואמיר קטר, השייח' תמים בן חמד אל ת'אני באיסטנבול (צילום: רויטרס)
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עדכון אחרון: 14.11.2026 | 7:51
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    קטר וטורקיה חתמו אתמול (שישי) על הסכם הגנה הדדית באיסטנבול. ההסכם נחתם במפגש השנתי בין ממשלות שתי המדינות, בראשות נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן ואמיר קטר, השייח' תמים בן חמד אל ת'אני.

    מלשכת ארדואן נמסר כי שתי המדינות ימשיכו לפעול יחד כדי "למנוע את התחדשות המלחמה באזור המפרץ" ולקדם הידברות. ההסכם היה אחד מחמישה שנחתמו במעמד המנהיגים בתחומי ההגנה, הסחר, החינוך והדיפלומטיה.

    שני המנהיגים שוחחו על "המתקפות הישראליות על עזה ועל המצב ההומניטרי באזור", כמו גם על צעדים אל עבר נורמליזציה בסוריה וההתפתחויות בלוב.

    תגיות:
    פעמון

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