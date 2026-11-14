הג'ודוקא ענבל שמש זכתה במדליית כסף בתחרות הגרנד פרי בקרואטיה

הג'ודוקא ענבל שמש זכתה אתמול (שישי) במדליית הכסף בתחרות הגרנד פרי בקרואטיה. “אני שמחה מאוד לחזור לפודיום ולזכות במדליה חשובה בתחרות יוקרתית. זה היה יום קרבות קשה, עם הרבה לחימה ונחישות. המדליה הזו משמעותית עבורי, נותנת לי ביטחון ומוטיבציה גדולה להמשך הדרך", אמרה בסיום התחרות.

שמש (עד 57 ק”ג), החלה את יום הקרבות עם ניצחון בעונשים על פיילה מטיקיינן הפינית, המשיכה עם ניצחון באיפון בשמינית הגמר על שרה סוזה הברזילאית וברבע הגמר, ניצחה בוואזרי את אצ’ליה טופארק הבריטית.

בחצי הגמר גברה בניצחון בוואזרי על אדריאנה רודריגז סלבדור הספרדייה. בקרב הגמר נוצחה בחניקה בידי שירלין נאסימינטו הברזילאית וסיימה במקום השני על הפודיום עם מדליית הכסף.

שני הרשקו, המאמן הלאומי הראשי, ברך את שמש: “ענבל שמש חוזרת לפודיום בתחרות יוקרתית, לאחר יום קרבות קשוח ומלא בלחימה, נחישות ואופי, ומסיימת עם מדליית כסף חשובה ומשמעותית”.