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בעולם

תקלה במערכת הובילה לקרקוע כל הטיסות בארה"ב במשך חמש שעות

שר התחבורה האמריקאי שון דאפי עדכן על סיום עוצר הטיסות ואמר כי חזרת הטיסות תהיה איטית, וכי ייקח זמן להתגבר על הפיגור שנוצר בלוח הטיסות: "טכנולוגיה חדשה הותקנה במערכת בקרת טיסות ישנה. חל עומס מידע שגרם לבעיה בראוטרים"

נמל התעופה לה גוארדיה בניו יורק (צילום: רויטרס)
נמל התעופה לה גוארדיה בניו יורק (צילום: רויטרס)
סוכנות הידיעות AP
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עדכון אחרון: 14.11.2026 | 9:29
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ממשל טראמפ הודיע הלילה (שישי) כי טכנולוגיה חדשה שהותקנה במערכת בקרת תעבורה אווירית של ארה"ב, העמיסה על חלקים ישנים וגרמה לתקלה ארצית בתקשורת. במהלך התקלה שנמשכה לסירוגין כחמש שעות הורה מינהל התעופה הפדרלי ( של ארצות הברית, לעצור את ההמראות מכל נמלי התעופה במדינה, כך דיווחה סוכנות הידיעות איי.פי. כ-3,000 טיסות בוטלו ועשרת אלפים טיסות נדחו.

מטוסים מקורקעים בשדה התעופה לה גוארדיה בניו יורק (צילום: רויטרס)
מטוסים מקורקעים בשדה התעופה לה גוארדיה בניו יורק (צילום: רויטרס)

שר התחבורה האמריקאי שון דאפי עדכן על סיום עוצר הטיסות ואמר כי חזרת הטיסות תהיה איטית בגלל זמינות הצוותים, וכי ייקח זמן להתגבר על הפיגור שנוצר בלוח הטיסות. שיפור במצב יהיה ניכר רק מחר, הוסיף. בהצהרה שנשא בעקבות האירוע, אמר דאפי כי בארצות הברית יש "מערכת בקרת טיסות ישנה שמתבססת על תקשורת אנלוגית, היה עומס מידע שגרם לבעיה בראוטרים. על העם האמריקני לדרוש מהקונגרס לממן שדרוג של המערכת כפי שביקש נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. שדרוג שכזה יעלה כ-50 מיליארד דולר".

נוסעים ממתינים בנמל התעופה הבין-לאומי שיקגו או'הייר לעדכון על הטיסות (צילום: רויטרס)
נוסעים ממתינים בנמל התעופה הבין-לאומי שיקגו או'הייר לעדכון על הטיסות (צילום: רויטרס)
מטוס של חברת התעופה אמריקן איירליינס מקורקע בשדה התעופה בניטו חוארס במקסיקו סיטי (צילום: רויטרס)
מטוס של חברת התעופה אמריקן איירליינס מקורקע בשדה התעופה בניטו חוארס במקסיקו סיטי (צילום: רויטרס)

השר האמריקאי לביטחון המולדת מארקוויין מלין אמר כי בידי ארה"ב "אין שום עדויות לכך שהייתה מתקפת סייבר כלשהי. לא ראינו סימנים לכך שמישהו חדר למערכת. זו נראית כמו בעיית חומרה – אבל נמשיך לחקור".

נוסעים ממתינים בנמל התעופה הבין-לאומי שיקגו או'הייר לעדכון על הטיסות (צילום: רויטרס)
נוסעים ממתינים בנמל התעופה הבין-לאומי שיקגו או'הייר לעדכון על הטיסות (צילום: רויטרס)

גם טיסות תובלה קורקעו. חברת השילוח הגדולה בעולם פדאקס הודיעה כי היא מתכוננת להפעיל תוכניות חלופיות כדי להקטין כמה שאפשר את השיבושים. חברות תעופה אמריקאיות מעבירות 61 אלף טונות של מוצרים – ממכתבים לחבילות – מדי יום ליותר מ-220 מדינות, על פי איגוד איירליינס פור אמריקה.

קרקוע המטוסים בכל רחבי ארה"ב הוא הראשון מאז ינואר 2023, אז מערכת מחשוב מרכזית של המינהל ששולחת התרעות לטייסים התקלקלה, והשני מאז מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר 2021.

תגיות:
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