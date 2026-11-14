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בעולם

הבית הלבן: טראמפ ייפגש בשבוע הבא עם נשיאי רוסיה וסין

הפגישה בין מנהיגי שלוש המדינות תיערך בשולי פסגת הפורום לשיתוף פעולה כלכלי אסיה – האוקיינוס השקט, ובה "הנשיא טראמפ ידון בצמצום הנשק הגרעיני בעולם" | השלושה ישוחחו, על פי הערכות, גם על איראן אך לא על אוקראינה

הנשיא טראמפ נואם בפסגת ברית נאט"ו בהאג שבהולנד ב-2025 (צילום ארכיון: AP Photo/Alex Brandon)
הנשיא טראמפ נואם בפסגת ברית נאט"ו בהאג שבהולנד ב-2025 (צילום ארכיון: AP Photo/Alex Brandon)
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עדכון אחרון: 14.11.2026 | 10:34
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נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא סין שי ג'ינפינג מתכננים להיפגש בשולי פסגת הפורום לשיתוף פעולה כלכלי אסיה – האוקיינוס השקט (Apec), שתיערך בעיר שנזן בדרום סין, כך הודיע אמש (שישי) הבית הלבן.

בפגישה ההיסטורית בין מנהיגי שלוש המדינות, "הנשיא ידון בצמצום הנשק הגרעיני בעולם", אמרה הדוברת אוליביה וויילס. השלושה ידונו על פי הערכות גם על איראן, אך לא על אוקראינה. מוסקבה ובייג'ינג עדיין לא אישרו את דבר הפגישה. על פי סוכנות הידיעות AP, לאחר השיחות לא צפויים ליהחתם הסכמים כלשהם.

טראמפ יגיע לשנזן ביום רביעי הקרוב לפסגה בת היומיים שבה ישתתפו 21 המדינות החברות בפורום. ביום חמישי הוא ייפגש לבד עם שי – הפגישה הרביעית בין השניים מאז חזר טראמפ לבית הלבן ב-2025. "הנשיא טראמפ יסיים את הביקור בסין בפגישה משולשת בינו לבין נשיא סין ונשיא רוסיה", אמרה וויילס.

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