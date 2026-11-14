בינה מלאכותית חשפה תגליות של אחד הלוגיקנים החשובים במאה ה-20

הלוגיקן, המתמטיקאי והפילוסוף האוסטרי קורט גדל (Kurt Gödel) היה אחד ההוגים המקוריים במאה ה-20. הוא פרסם בשנת 1931 את שני משפטי האי-שלמות של גדל, שהוכיחו שבכל מערכת לוגית עקבית ומספיק עשירה, יש טענות אמת שאינן ניתנות להוכחה בתוך המערכת.

לאחר הפרסום המהפכני, גדל מיעט בפרסומים. רק ב-2017 הלוגיקן הפיני יאן פון אפלטון יזם פרויקט באוניברסיטת הלסינקי שמטרתו פענוח של 16 מחברות, המכונות 'חוברות עבודה' (בסך הכול 1,009 עמודים), שבתחילת שנות ה-40 כתב גדל על מתמטיקה ולוגיקה בשיטת גבלסברגר – שיטת קצרנות מיושנת.

ההתקדמות בהבנה המתמטית של הטקסט הייתה איטית וכואבת – לדברי פון אפלטון בערך עמוד בשבוע. בספטמבר האחרון, על פי דיווח של ה'גרדיאן', פון אפלטון גייס את עזרתו של מודל הבינה המלאכותית קלוד. בתוך כמה ימים, קלוד סיפק תקציר מקיף של כל החומר וחשף שגדל הוכיח מאות משפטים שאיש לא ידע עליהם.

"הלוגיקן המפורסם ביותר של התקופה המודרנית גילה למעשה הרבה יותר ממה שמישהו חשב. נדהמתי," אמר פון אפלטון. "החוברות לא רק מכילות עשרות ציפיות לתוצאות שלא היו ידועות עד שנות ה-70 וה-80, אלא גם מכילות 14 נושאים בלוגיקה שלא נחקרו. גדל הקדים את זמנו".

נמלט מהנאצים לארה"ב

גדל שינה את מסלול הלוגיקה כי חשף את גבולות הידע המתמטי. משפטי אי-השלמות שלו מראים שבכל המערכות המתמטיות יש טענות אמיתיות שאינן ניתנות להוכחה או להפריך. עבודתו של גדל אף סיפקה השראה למתמתיקאי אלן טיורינג לכתוב את מאמרו מ-1936 שהחל את תורת החישוב המודרני.

ב-1940 נמלט גדל מאוסטריה תחת הנאצים. הוא התיישב בפרינסטון בניו ג'רזי, והתיידד עם אלברט איינשטיין במכון ללימודים מתקדמים. בשנים המאוחרות יותר לחייו, הוא נהיה פרנואיד וסירב לאכול אוכל שלא בושל על ידי אשתו, עד שמת מרעב ב-1978.

לדברי פון אפלטון, 'פרויקט גדל' החל ב-2017 משום שעל פי חוקי האוניברסיטה, היה עליו לפרוש. "מה עליי לעשות כדי להפוך לבלתי ניתן להחלפה? אה כן, אתחיל לקרוא את דפי הקיצורים המסתוריים של גדל!", אמר ל'גרדיאן'. הוא קיבל מענק של 2.5 מיליון יורו מהמועצה האירופית למחקר, לימד את עצמו את כתב גבלסברגר – "אני אחד משישה אנשים בלבד בעולם שיכולים לקרוא את זה" – והרכיב צוות קטן.

"חלק אחד קוהרנטי בן אלף עמודים"

באוגוסט, בכנס שנערך בצרפת על בינה מלאכותית והוכחת משפטים, פון אפלטון פגש מדעני מחשב שהציעו לו לגייס את עזרתו של קלוד בניסיון להבין את חוברות העבודה. עם שובו להלסינקי החל בתהליך, והראה לקלוד את תמלולי חוברות העבודה, שישה ספרים שכתב על גדל וספרות מדעית.

"בתוך כמה ימים, היו לי 650 עמודים מלאים בהסברים של חוברות העבודה. אמנם נאלצתי לפקח עליו עמוד אחר עמוד, אבל זאת עבודה בלתי אפשרית לבני אדם. בני אדם קוראים עמוד אחד בכל פעם ונוטים לשכוח דברים. לוקח לנו שנה לקרוא בערך 50 עמודים. אנחנו פשוט לא מצליחים לזכור את כל החלקים השונים. הבינה המלאכותית יכולה לחבר את כל החלקים לחלק אחד קוהרנטי בן אלף עמודים".