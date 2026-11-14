ארבעה פצועים מפיצוץ רימון בכפר מנדא, בהם בת 60 במצב אנוש

משטרת ישראל פתחה היום (שבת) בחקירת חשד להשלכת רימון לעבר עסק בכפר מנדא שממנו נפגעו כמה אנשים בדרגות פציעה שונות. שוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו באיסוף ממצאים מהזירה ופתחו בחקירת נסיבות המקרה.

על פי מד"א, בשעה 13:53 התקבל דיווח על ארבעה פצועים שנפצעו מרימון בכפר מנדא. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו לבית החולים רמב"ם והאיטלקי בנצרת, ארבעה פצועים, בהם: אישה בת כ-60 במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה, גבר ואישה בני כ-50 במצב בינוני ואחד במצב קל.

חובש רפואת חירום במד"א איאד היבי, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו המולה ומספר אנשים שנפצעו. סיפרו לנו שהם נפצעו מרימון. התחלנו בטיפול רפואי לכל הפצועים, אישה כבת 60 נפצעה באורח אנוש, מיד ביצענו פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה אנוש ואנחנו ממשיכים להילחם על חייה. בנוסף מהמקום פינינו עוד שני פצועים במצב בינוני ואחד במצב קל".