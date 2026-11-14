בת 59 נהרגה בתאונת דרכים בצומת עכו, בתה בת ה-29 נפצעה בינוני

אישה בת 59 נהרגה היום (שבת) בתאונת דרכים בין שני כלי רכב, בכביש 85 בצומת עכו לכיוון מזרח. בתה, בת 29, נפצעה בינוני.

הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 15:47. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו את השתיים למרכז הרפואי לגליל בנהריה, תוך ביצוע פעולות החייאה לאם. למרות מאמצי החייאה מתקדמים וממושכים של הצוות הרפואי בבית החולים, נאלצו הרופאים לקבוע את מותה.הבת יציבה ובהכרה מלאה, ומצבה עדיין מוגדר בינוני.

מצוות מד"א שהגיע למקום נמסר: ״כשהגענו למקום ראינו תאונת דרכים קשה מאוד. 2 הרכבים התנגשנו ובאחד הרכבים היו לכודות 2 נשים. אחת מהן הייתה במצב אנוש, כשהיא ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה, פצועה נוספת פונתה במצב בינוני״.