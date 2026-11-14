נתניהו קרא למו"מ לאחדות "בלי תנאים מוקדמים"; איזנקוט: "הבלוף התורן, נקבע מו"מ למחר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא הערב ליו"ר ישר גדי איזנקוט לקיים משא ומתן להקמת ממשלת אחדות "ללא תנאים מוקדמים", ונענה על ידי איזנקוט בכך שפגישת מו"מ בין השניים כבר נקבעה, ולכן הודעתו היא "הבלוף התורן". עוד קרא איזנקוט לנתניהו לתמוך במועמדותו של ח"כ מתן כהנא (ישר) ליו"ר הכנסת.

לדברי איזנקוט, "הודעתו לתקשורת של ראש הממשלה היוצא הערב בה הוא קרא להיפגש למשא ומתן היא עוד ספין. הרי נתניהו יודע שכבר נקבעה פגישה כזו. היא נקבעה למחר בין צוותי המו״מ של ישר והליכוד.

איזנקוט הזכיר את הנאום של נתניהו בהשבעת הכנסת בו תקף בחריפות את חברי הכנסת מהמפלגות הערביות: "זהו הבלוף התורן: נתניהו קורא למשא ומתן אחרי שהוא כבר נקבע, טוען שהוא רוצה אחדות, אבל מבזה מעמד ממלכתי בכנסת ומפלג ומסית כאילו אין מחר. ניסיון יפה, אבל הטריקים האלו לא עובדים עליי. וגם לא על אזרחי ישראל. למען הסר ספק, גם נתניהו יודע שהתנאים להצטרפות לממשלת חירום בראשותי הם הכרה בעקרונות שהתוותי ופרידה מהקיצוניים.

"בסופו של דבר, אחרי כל הנאומים וההצהרות, נשארת האמת: נתניהו מודע להפסדו בבחירות. הוא מודע לכך שיש רוב מוחלט נגדו באזרחי ישראל וכנסת ישראל, והוא יודע שקום תקום ממשלה חדשה וטובה. לכן, הוא בקרב בלימה שמטרתו הערמת קשיים על הקמתה של ממשלה חדשה וסיכול החלפת יו"ר הכנסת.

"המבחן הקרוב של הליכוד והציונות הדתית הוא ביום שלישי הקרוב, בו יתקיימו הבחירות למינויו של מועמד מפלגות השינוי והתיקון, ח״כ מתן כהנא. אם אכן פניהם לשותפות פוליטית אמיתית, כפי שטוענים, הם נדרשים לאפשר את קיומו של הליך דמוקרטי תקין בזמנו, ולהנחות את חברי הכנסת לתמוך במינויו של אלוף-משנה במיל׳, מפקד טייסת ולוחם סיירת מטכ״ל לשעבר, מתן כהנא, לתפקיד יושב ראש הכנסת. זו ההזדמנות שלהם להוכיח כמה רציניים הם. או שפעם נוספת, הכל זה טריק פוליטי ריק ותו לא. הבחירה בידיהם. אני פועל, גם בדקות אלו ממש, להקים ממשלת חירום לאומית במהרה".

בהצהרת נתניהו נאמר כי "ביום חמישי קיימתי שיחה חשובה עם גדי איזנקוט. גדי ואני מכירים אחד את השני שנים רבות, מאז כהונתו כרמטכ"ל ועוד לפני כן. פגישה זו רק חיזקה אצלי את ההבנה כמה הכרחי להקים בעת הזאת ממשלת אחדות לאומית – ממשלה שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי, ושתוכל לעמוד באתגרים הביטחוניים העצומים והמורכבים שלפנינו".

נתניהו הוסיף כי המשטר האיראני פועל לחדש את תוכנית הגרעין שלו. "עלינו להסיר מעל ראשנו איום קיומי זה אחת ולתמיד", אמר. "ממשלה צרה, או ממשלה שנשענת על תומכי טרור, לא תוכל להשיג אתגר כביר זה. אבל ממשלת אחדות לאומית כן תוכל להשיג זאת בעוד מועד, ובכך להבטיח את ביטחון ישראל לשנים רבות. ממשלת אחדות לאומית תענה על הכמיהה שאני שומע מרבים מכם, אזרחי ישראל – הכמיהה לפיוס לאומי, לפיוס בינינו. כי כמוני, אתם מבינים שבעת הזו אנחנו חייבים לפעול יחד: אלישע מדן עם אליסף פרץ, טליק גוואילי עם שירה שפירא, ציבור ציוני ענק שמאחד כוחות כדי להבטיח את עתיד ישראל".

ראש הממשלה פנה לאיזנקוט וקרא לו להיפגש למשא ומתן להרכבת ממשלה: "במקום לנסות להקים ממשלה רעועה ומסוכנת שלא תוכל לעמוד, ולו במקצת, באתגרים הביטחוניים והלאומיים האדירים שבפנינו, נעשה את הדבר המתבקש: ניכנס לחדר, בלי תנאים מוקדמים, נשים בצד את כל המחלוקות ואת כל החרמות, ונגיע להסכמות עבור ביטחונה ועתידה של ישראל, כולל בסוגיית הגיוס, שניתן לפתור אותה ביחד עם נציגי הציבור החרדי. המענה המתחייב לאלה שיצאו במכוון בעת שירת התקווה (נתניהו התכוון לחלק מחברי הכנסת מהמפלגות הערביות – א"ג) הוא להקים את ממשלת התקווה – ממשלת האחדות הלאומית".