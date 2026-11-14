חשד לרצח בטייבה: מוחמד אסחק עאזם, בן 59, נורה למוות

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מוחמד אסחק עאזם, בן 59, נרצח בירי הערב (מוצ"ש) בטייבה. לאחר הדיווח על האירוע, שהתקבל בשעה 21:12 במוקד מד"א, הוא פונה לבית החולים בכפר סבא במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה, ומותו נקבע בבית החולים. שוטרים הגיעו לזירה, פתחו בסריקות לאיתור המעורבים ובחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.

מחובש רפואת חירום במד״א שהגיע למקום נמסר: ״כשהגעתי למקום ראיתי גבר כבן 50, שכוב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעה חודרת. בביצוע הבדיקות הרפואיות הוא היה ללא דופק וללא נשימה, החלנו מיד בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה, והוא פונה לבית החולים במצב אנוש״.

על -פי ארגון יוזמות אברהם 201 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2026 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, בהם 192 אזרחים ו-9 תושבים.