ג'ודו: מדליית ארד למאיה גושן בגרנד פרי בזאגרב

הג'ודוקא מאיה גושן זכתה היום (שבת) במדליית הארד בגרנד פרי זאגרב שבקרואטיה.

גושן (בת 26, עד 70 ק״ג) החלה את יום הקרבות בניצחון על מרתה וורצ'אק הקרואטית, המשיכה בניצחון על ליסה טריטנז'אק האוסטרית, וברבע הגמר ניצחה את מגדלנה סווינק הפולנייה. בחצי הגמר נוצחה בידי ונשרה לקרב על הארד, בו ניצחה את קלימינס אימי מצרפת.

״אני מאושרת מהזכייה ושמחה מאוד לחזור לפודיום אחרי תקופה קשה", אמרה בסיום התחרות. "המדליה הזאת משמעותית בשבילי, במיוחד אחרי כל העבודה שהשקעתי כדי לחזור להתחרות".

שני הרשקו, המאמן הראשי של נבחרות ישראל, הוסיף :״אחרי המשחקים האולימפיים בפריז, מאיה עברה ניתוח מורכב. החזרה לפודיום אחרי תקופה כזאת דרשה ממנה הרבה סבלנות, עבודה קשה ונחישות. אני גאה במאיה על הדרך שעשתה ועל מדליית הארד היוקרתית שבה זכתה היום, שמעניקה לה גם ניקוד חשוב במרוץ לקריטריון האולימפי ללוס אנג׳לס 2028".