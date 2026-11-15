מזג האוויר: בהיר עד מעונן חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. הטמפרטורות יהיו עדיין מעט גבוהות מהרגיל לעונה בהרים. הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

הטמפרטורות החזויות: תל אביב 16-24 מעלות, ירושלים 14-22, חיפה 17-24, באר שבע 12-24, צפת 14-22, טבריה 16-26, אילת 17-30.

מחר (שני) יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשלישי יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. ברביעי מעונן חלקית. עד לשעות הצהריים צפוי גשם מקומי קל בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.