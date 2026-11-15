בקריאה לממשלת אחדות: ח"כ אלישע מדן הקים אוהל מול הכנסת, ח"כ איתמר איתם הצטרף

חבר הכנסת החדש אלישע מדן (הליכוד) הקים אמש (שבת) אוהל מחוץ למשכן הכנסת בירושלים, בקריאה להקמת ממשלת אחדות. מדן הודיע כי בכוונתו לשהות במקום ביום ובלילה, והזמין את הציבור להגיע ולשוחח עמו. שניים מילדיו סייעו לו בהקמת האוהל, ובהמשך הגיעו למקום עשרות בני אדם שהביעו תמיכה ביוזמה. בהמשך הודיע גם ח"כ איתמר איתם (הציונות הדתית) כי יצטרף ליוזמה.

הקמת האוהל מגיעה לאחר שראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו קרא להקמת ממשלת אחדות לאומית בראשותו. מדן, שאיבד את שתי רגליו במהלך המלחמה ברצועת עזה, תועד מחוץ לכנסת כשהוא מניף שלט שעליו נכתב "אחדות!".

ביום חמישי קיימתי שיחה חשובה עם גדי איזנקוט. גדי ואני מכירים אחד את השני שנים רבות, מאז כהונתו כרמטכ”ל ועוד לפני כן. פגישה זו רק חיזקה אצלי את ההבנה כמה הכרחי להקים בעת הזאת ממשלת אחדות לאומית – ממשלה שתכלול את כל המפלגות שתומכות בקיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי,… pic.twitter.com/S9mEEa6D9t — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 14, 2026

בסרטון שפרסם בדרכו לירושלים הסביר מדן את החלטתו: "בשבת הזאת קיבלתי החלטה. אני יוצא לירושלים להקים אוהל ליד הכנסת בקריאה לאחדות", אמר. "אני מתכוון לשבת באוהל ביום ובלילה, בקור ובגשם, כדי לבטא את הקול של חלקים גדולים בעם שלא מפסיקים לפנות אלי עם הכמיהה לאחדות. הגעתי לכנסת כדי לעזור לעם הזה להישאר עם אחד. בשנים האחרונות ראינו מה אנחנו מסוגלים לעשות כשאנחנו יחד – בשדה הקרב, בעורף, בהתנדבות, בבית. הגיע הזמן שגם בית הנבחרים ייראה ככה. האוהל פתוח לכולם. בואו לשבת, לשתות כוס תה חם, ולדבר. נתראה באוהל".

יוצא לדרך. בשבת הזאת קיבלתי החלטה. אני יוצא לירושלים להקים אוהל ליד הכנסת בקריאה לאחדות. אני מתכוון לשבת באוהל ביום ובלילה, בקור ובגשם, כדי לבטא את הקול של חלקים גדולים בעם שלא מפסיקים לפנות אלי עם הכמיהה לאחדות. הגעתי לכנסת כדי לעזור לעם הזה להישאר עם אחד. בשנים האחרונות… pic.twitter.com/aC3zCXGx4T — אלישע מדן (@ElishaMadan) November 14, 2026

לאחר הודעתו של מדן, הודיע ח"כ איתמר איתם (הציונות הדתית), סגן-אלוף במילואים, כי בכוונתו להצטרף אליו ולשהות באוהל עד להקמת ממשלת אחדות. "נעניתי לקריאתו של חברי, גיבור ישראל חה"כ אלישע מדן, ואצטרף אליו באוהל עד שתוקם ממשלת אחדות", מסר איתם.

איתם קרא גם לחברי כנסת נוספים להצטרף ליוזמה: "קורא לשאר חברי הכנסת להצטרף אלינו. אחים, הגיע זמן אחדות".