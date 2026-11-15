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פוליטי מדיני

בקריאה לממשלת אחדות: ח"כ אלישע מדן הקים אוהל מול הכנסת, ח"כ איתמר איתם הצטרף

חבר הכנסת החדש מהליכוד, שאיבד את שתי רגליו במלחמה בעזה, הודיע כי ישהה באוהל ביום ובלילה: "אני מתכוון לשבת באוהל ביום ובלילה, בקור ובגשם" | היוזמה מגיעה על רקע קריאתו של נתניהו להקמת ממשלת אחדות בראשותו | ח"כ איתם מהציונות הדתית הצטרף וקרא לחברי כנסת נוספים לעשות זאת

חבר הכנסת הנבחר החדש מהליכוד, אלישע מדן, מקים אוהל מחוץ לכנסת בירושלים, וקורא להקמת ממשלת אחדות לאומית בראשות בנימין נתניהו ובהשתתפות גדי איזנקוט, 14 בנובמבר 2026 (צילום: חיים גולדברג/Flash90)
חבר הכנסת הנבחר החדש מהליכוד, אלישע מדן, מקים אוהל מחוץ לכנסת בירושלים, וקורא להקמת ממשלת אחדות לאומית בראשות בנימין נתניהו ובהשתתפות גדי איזנקוט, 14 בנובמבר 2026 (צילום: חיים גולדברג/Flash90)
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עדכון אחרון: 15.11.2026 | 9:20
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חבר הכנסת החדש אלישע מדן (הליכוד) הקים אמש (שבת) אוהל מחוץ למשכן הכנסת בירושלים, בקריאה להקמת ממשלת אחדות. מדן הודיע כי בכוונתו לשהות במקום ביום ובלילה, והזמין את הציבור להגיע ולשוחח עמו. שניים מילדיו סייעו לו בהקמת האוהל, ובהמשך הגיעו למקום עשרות בני אדם שהביעו תמיכה ביוזמה. בהמשך הודיע גם ח"כ איתמר איתם (הציונות הדתית) כי יצטרף ליוזמה.

הקמת האוהל מגיעה לאחר שראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו קרא להקמת ממשלת אחדות לאומית בראשותו. מדן, שאיבד את שתי רגליו במהלך המלחמה ברצועת עזה, תועד מחוץ לכנסת כשהוא מניף שלט שעליו נכתב "אחדות!".

אנשים מבקרים את אלישע מדן, באוהלו מחוץ לכנסת בירושלים (צילום: חיים גולדברג/Flash90)
אנשים מבקרים את אלישע מדן, באוהלו מחוץ לכנסת בירושלים (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

בסרטון שפרסם בדרכו לירושלים הסביר מדן את החלטתו: "בשבת הזאת קיבלתי החלטה. אני יוצא לירושלים להקים אוהל ליד הכנסת בקריאה לאחדות", אמר. "אני מתכוון לשבת באוהל ביום ובלילה, בקור ובגשם, כדי לבטא את הקול של חלקים גדולים בעם שלא מפסיקים לפנות אלי עם הכמיהה לאחדות. הגעתי לכנסת כדי לעזור לעם הזה להישאר עם אחד. בשנים האחרונות ראינו מה אנחנו מסוגלים לעשות כשאנחנו יחד – בשדה הקרב, בעורף, בהתנדבות, בבית. הגיע הזמן שגם בית הנבחרים ייראה ככה. האוהל פתוח לכולם. בואו לשבת, לשתות כוס תה חם, ולדבר. נתראה באוהל".

לאחר הודעתו של מדן, הודיע ח"כ איתמר איתם (הציונות הדתית), סגן-אלוף במילואים, כי בכוונתו להצטרף אליו ולשהות באוהל עד להקמת ממשלת אחדות. "נעניתי לקריאתו של חברי, גיבור ישראל חה"כ אלישע מדן, ואצטרף אליו באוהל עד שתוקם ממשלת אחדות", מסר איתם.

איתם קרא גם לחברי כנסת נוספים להצטרף ליוזמה: "קורא לשאר חברי הכנסת להצטרף אלינו. אחים, הגיע זמן אחדות".

 

 

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