חשד לריגול עבור איראן: תושב הצפון נעצר לאחר שצילם מתקנים אסטרטגיים ובסיסי צה"ל

תושב מזרעה שבצפון הארץ נעצר בחשד שביצע משימות איסוף מודיעין וצילום עבור גורמי מודיעין איראניים. כך הודיעו הבוקר (ראשון) המשטרה ושירות הביטחון הכללי. לפי ההודעה, החשוד, ויסאם גאלב סאלח עווד, אזרח ישראלי, יצר קשר עם גורמים איראניים והעביר לידיהם תיעוד של מתקנים אסטרטגיים, בסיסים צבאיים ותחנות משטרה. הבוקר צפויה פרקליטות מחוז חיפה להגיש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בעיר, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

החקירה נפתחה בחודש שעבר ונוהלה במשותף בידי שב"כ והיחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב אשר במשטרה. במסגרת החקירה פשטו החוקרים, בסיוע כוחות ביטחון נוספים, על ביתו של עווד, עצרו אותו והחרימו טלפונים ניידים ומחשבים.

לפי ממצאי החקירה, עווד פנה ביוזמתו למפעילים איראניים באמצעות אפליקציית טלגרם והציע לפעול עבורם מתוך מניע אידיאולוגי ורצון לנקום, מבלי לקבל תמורה כספית. במשטרה ובשב"כ ציינו כי במהלך הקשר הביע החשוד הזדהות עם ארגוני טרור, בהם חיזבאללה.

על פי החשד, במסגרת המשימות שהוטלו עליו צילם עווד מתקנים אסטרטגיים, בסיסים צבאיים ותחנות משטרה, ושלח למפעיליו את התיעודים לצד נקודות ציון של האתרים, לצורך שימוש עתידי.

מעצרו של עווד הוארך כמה פעמים במהלך החקירה. עם סיומה הודיעו המשטרה ושב"כ כי גובשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגדו, שיוגש הבוקר (15 בנובמבר) לבית משפט השלום בחיפה.