סלימן עמור, מנכ״ל שותף של הארגון הערבי-יהודי אג'יק ופעיל חברתי בנגב, מסביר בראיון ל'דבר' למה הוא מאמין שהמאבק בפשיעה ידחוף את נציגי הציבור הערבי להתגמש בנושאי ביטחון ולמה המפלגות הערביות נכונות יותר לשתף פעולה עם המפלגות הציוניות מבעבר. הוא מתאר אכזבה ברחוב הערבי מגוש השינוי.

לפי עמור, "מה שמעסיק היום את המנהיגות הערבית, בחברה האזרחית, בקרב ראשי הרשויות ובקרב חברי הכנסת, זה הביטחון האישי. זה במקום הראשון בפער אדיר. כל השאר יחכה ויטופל בהמשך".

עמור מכיר מבפנים את המפלגות הערביות ועובד עם משרדי הממשלה שעוסקים בחברה הערבית. מבחינתו, מי שרוצה להבין מה המשמעויות של שיתוף פעולה עם המפלגות והציבור הערבי צריך להבין מה שלח אותם לקלפיות.

אכזבה בציבור הערבי מגוש השינוי

המפלגות הערביות החלו בשיתוף הפעולה עם גוש השינוי עם השבעת הכנסת. הן הצביעו בשבועות הראשונים עם גוש השינוי על בחירת ח"כ מתן כהנא (ישר) ליו"ר הכנסת. הן הצביעו איתם גם בעד אישור הרכב הוועדה המסדרת, שהמליצה על מינוי לירן אבישר בן חורין (ביחד) ליו"ר ועדת הכספים הזמנית ואביגדור ליברמן (ישראל ביתנו) ליו"ר ועדת החוץ והביטחון הזמנית.

מול רוח שיתוף הפעולה מצד המפלגות הערביות, היו שהגיבו לכך בהתנגדות. ביום השבעת הכנסת אמר ליברמן בישיבת סיעתו: "לא נסכים לממשלת מיעוט הנשענת על הימנעות רע"ם והרשימה המשותפת". באותו יום, באירוע ראשי הסיעות לאחר ההשבעה, הציג ראש הממשלה, בנימין נתניהו, את רעיון ממשלת האחדות כמענה לאיומים הביטחוניים, ושאל את יריביו אם הם מוכנים "להיות תלויים במי שמטרתם היא החרבת המדינה היהודית".

בשבוע האחרון נשמעות שוב ושוב אזהרות מפני שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות. הטענה היא שממשלה שתלויה בהן תתקשה לפעול בשעת מבחן ביטחונית. איך הציבור הערבי שומע את האזהרות האלה, ומה הוא מצפה מהמפלגות הערביות?

"החברה הערבית מאוד מאוכזבת מגוש השינוי, שלדעתי נופל למניפולציות של הימין. מנגד, היא מאוד מרוצה מהתפקוד של הרשימה המשותפת ורע"ם, מהממלכתיות, מהאחריות ומהשיח החיובי שהן מובילות. תראה את ההצבעות בוועדות, אפילו הצביעו בעד המינוי של ליברמן ליו"ר החוץ והביטחון, עם כל איך שהוא מדבר על הציבור הערבי. זו הממלכתיות והאחריות של ציבור שלם שדחף אותן לכנסת כי הוא רוצה השפעה ורוצה שיטפלו באתגרים שלו".

החשש הביטחוני נשמע גם בקרב מצביעי גוש השינוי. הם שואלים מה יקרה כשממשלה שנשענת על המפלגות הערביות תצטרך לצאת למלחמה.

"אתה יודע שהפעם הראשונה שהשתמשו בירי מהאוויר באזור ג'נין ושכם? זה היה בממשלת השינוי של 2021–2022. הסיפור הביטחוני ברור לכולם פה, מה שמעסיק היום את המנהיגות הערבית, בחברה האזרחית, בקרב ראשי הרשויות ובקרב חברי הכנסת, זה הביטחון האישי. זה במקום הראשון בפער אדיר. כל השאר יחכה. בעיניי ההפחדות על הביטחון זה שיח שהימין הפיל אליו את גוש השינוי".

"החברה הערבית ושתי הרשימות מגיעות בבשלות אחרת"

איך הציבור הערבי מסכם את הניסיון של ממשלת השינוי?

"זה תלוי את מי שואלים. הציבור הכי קרוב לרע"ם יגיד לך ש־2021 הייתה תקופת הזוהר של החברה הערבית. בציבור שתומך במשותפת יש מי שיגיד לרע״ם, 'תראו לנו הישג אחד שלכם'.

"ברמה האישית, כמי שעובד גם עם רע"מ והמשותפת וגם עם משרדי ממשלה שעוסקים בחברה הערבית, אני אומר לך שבתקופה מאוד קצרה, הרגשתי שהקול שלנו נשמע הרבה יותר טוב. הייתה גישה למנגנונים והייתה אוזן קשבת. חשבתי שבתוך עוד שנתיים או שלוש אפשר להגיע להישגים הרבה יותר משמעותיים בתכנון, בהסדרה בכפרים הלא מוכרים, בתוכנית 550, בתקציבים לרשויות ערביות, בטיפול בצעירים חסרי מעש ובהשקעה בחינוך".

אז רע"ם והמשותפת עבדו זו נגד זו. איך הן מגיעות הפעם?

"המתחים בין רע"ם למשותפת בממשלת השינוי היו מטורפים. הן עבדו אחת נגד השנייה, אבל ברבות מההצבעות גם המשותפת שיתפה פעולה בסופו של דבר. אני חושב שב־2026 החברה הערבית ושתי הרשימות מגיעות בבשלות אחרת, לעבוד אחת עם השנייה ועם הרבה יותר נכונות לשתף פעולה".

המצביעים מבקשים מאבק בפשיעה

במצע המשותפת מופיעים עצירת המלחמה וסיום הכיבוש לפני המאבק בפשיעה. מה אתה רואה בקרב הבוחרים שלהם?

"אני אומר לך, גם אצל מצביעי המשותפת זה בפער. עשינו סקר של מצביעים צעירים, ויותר מ־50% מהצעירים בגילי 18–24 ציינו חד משמעית שמה שמעניין אותם זה הביטחון האישי. יכול להיות שבקמפיין של המשותפת בעברית זה מה שהדגישו, אבל בתוך החברה הערבית, גם בציבור שמצביע למשותפת וגם בזה שמצביע לרע"ם, הדבר החשוב והבולט ביותר היה הפשיעה והאלימות".

"זה שכל 11 חברי הכנסת של המשותפת המליצו על איזנקוט, אפילו בל"ד, זה אומר שכנראה מצאו את הנוסחה למתן אפילו אותם. אני מכיר גם את הדיונים הפנימיים של המפלגות. בסוף הבינו שההחלטות מתקבלות גם לפי מה שהציבור רוצה. כשמביאים יותר מחצי מיליון קולות, צריך להקשיב להם".

בכל זאת, המשותפת מדגישה את הזהות הפלסטינית יותר מרע"ם.

"גם ברע"ם מדינה פלסטינית ושלום נמצאים במצע. כולם שואפים לעצור את הטרור בהתנחלויות ואת המלחמה בעזה. אבל לכולם ברור שהם קיבלו מנדט מהציבור הערבי כדי קודם כל להחליף את הממשלה ולטפל בפשיעה. בדברים הבאים בסדר העדיפויות יש הבדל בין המשותפת לרע"ם. למשל, רע"ם שמה במרכז את הסדרת היישובים הבדואים".

הזהות הפלסטינית מעלה מתח בקרב חלק מהיהודים, כל עוד ישראל נמצאת במלחמה עם הפלסטינים.

"הערבים בישראל נמצאים במבחן נאמנות מתמיד, אחרי 7 באוקטובר כולם אמרו שיהיה 'שומר החומות 2'. המנהיגות שלנו והציבור הוכיחו כמה האזרחות חשובה להם. היה גינוי, הייתה עזרה ובמשך חודשים נרקמה שותפות ערבית-יהודית אחראית שרואה את הגורל שלה ביחד. עזרו אחד לשני והצילו אחד את השני. ככל שהמדינה תחבק את החברה הערבית, תטפל בבעיות שלה ותקרב אותה למנגנונים, החברה הערבית תרגיש יותר את השותפות.

"אני מניח שזה יתבטא גם בזהות. כשמדינה מפנה עורף לאזרחים הם מרגישים פחות מחוברים לזהות האזרחית שלהם והזהות הלאומית נהיית יותר לעומתית. אני חושב שבבחירות האלו הערבים הושיטו יד והראו שהם רוצים להיות חלק, ואני מקווה שייקחו את היד הזו".