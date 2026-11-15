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פוליטי מדיני

ישר והדמוקרטים סיכמו על הקמת ועדה מיוחדת לביטול החקיקה המשפטית

הוועדה תוקם עוד לפני הקמת הוועדות הקבועות בכנסת | לפי הודעת הדמוקרטים, כבר השבוע יחל קידום הצעות חוק לביטול השינויים בוועדה לבחירת שופטים ולביצור מעמד הייעוץ המשפטי לממשלה | גלעד קריב ואפרת רייטן מועמדים לעמוד בראשות הוועדה

יאיר גולן וגדי איזנקוט (צילום: מפלגת הדמוקרטים)
יאיר גולן וגדי איזנקוט (צילום: מפלגת הדמוקרטים)
אור גואטה
אור גואטה
כתב ביטחוני-מדיני
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עדכון אחרון: 15.11.2026 | 10:28
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במסגרת ההסכמות בין מפלגת ישר למפלגת הדמוקרטים, סוכם על הקמת ועדה מיוחדת שתפעל לביטול החקיקה המשפטית השנויה במחלוקת שקודמה בממשלה הקודמת. הוועדה תוקם עוד לפני הקמת הוועדות הקבועות של הכנסת, שיתגבשו לאחר הקמת הקואליציה.

לפי הודעת הדמוקרטים, הוועדה תפעל כבר השבוע לקידום חקיקה לביטול השינויים בהרכב הוועדה לבחירת שופטים ולביצור מעמד הייעוץ המשפטי לממשלה. הצעות החוק יקבלו פטור מחובת הנחה, במטרה לאפשר הליך חקיקה מהיר.

זהות יו"ר הוועדה טרם נקבעה, אך המועמדים המובילים לתפקיד הם חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן, שכיהנו כחברים בוועדת החוקה בכנסת הקודמת ונחשבים לחברי כנסת מנוסים יחסית.

תגיות:
פעמון

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