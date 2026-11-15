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בריאות

פרופ' יצחק קרייס הסיר את מועמדותו לתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות בשל קשיים משפטיים

מנהל המרכז הרפואי שיבא נענה בשבוע שעבר לבקשת שר הבריאות חיים כץ לכהן זמנית כמנכ"ל המשרד, במקביל לתפקידו בשיבא | לאחר שהתברר כי הסדרת ניגוד העניינים לא תתאפשר בפרק זמן סביר, הודיע קרייס על הסרת מועמדותו | כץ: "אני מכבד את החלטתו ואת מחויבותו להמשך הובלת המרכז הרפואי שיבא"

יצחק קרייס, בזמן כהונתו כמנכ"ל שיבא. ספטמבר 2016 (צילום: מרים אלטשר/פלאש90)
יצחק קרייס, בזמן כהונתו כמנכ"ל שיבא. ספטמבר 2016 (צילום: מרים אלטשר/פלאש90)
מאיה צוק
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עדכון אחרון: 15.11.2026 | 10:52
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פרופ' יצחק קרייס, מנהל המרכז הרפואי שיבא, הודיע הבוקר (ראשון) לשר הבריאות חיים כץ כי הוא מסיר את מועמדותו לתפקיד מנכ"ל משרד הבריאות. ההחלטה התקבלה לאחר בחינת ההיבטים המשפטיים והניהוליים של המינוי, ובעקבות קשיים בהסדרת ניגוד העניינים הכרוך בכהונה במקביל בשני התפקידים.

בשבוע שעבר פנה השר כץ לקרייס והציע לו לכהן באופן זמני כמנכ"ל משרד הבריאות, לצד המשך ניהול המרכז הרפואי שיבא, כדי לשמור על הרציפות התפקודית והיציבות הניהולית במשרד. קרייס נענה לפנייה והביע נכונות לקבל עליו את התפקיד בתקופה הביטחונית הנוכחית.

אולם, לאחר בחינת ההסדר המשפטי הנדרש לצורך המינוי, התברר כי לא ניתן יהיה להשלים את הטיפול בסוגיית ניגוד העניינים בתוך פרק זמן סביר. בעקבות זאת, ומתוך מחויבותו להמשך ניהול שיבא, החליט קרייס שלא להתקדם בהליך המינוי.

שר הבריאות: "אני מכבד את החלטתו"

שר הבריאות חיים כץ הודה לקרייס על נכונותו לקבל עליו את התפקיד: "אני מבקש להודות לפרופ׳ יצחק קרייס על שנענה לפנייתי והיה נכון להתגייס למשימה חשובה זו, מתוך תחושת אחריות ושליחות לאומית. נכונותו להעמיד את ניסיונו, יכולותיו וכישוריו לטובת מערכת הבריאות ראויה להערכה רבה. פרופ׳ קרייס הוא מהמנהלים המובילים והמשפיעים במערכת הבריאות בישראל, ואני מכבד את החלטתו ואת מחויבותו להמשך הובלת המרכז הרפואי שיבא."

תגיות:
פעמון

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