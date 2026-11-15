כנס נעמת לקראת יום המאבק באלימות כלפי נשים: "צריך להיות מרכזי בממשלה החדשה"

"אנחנו דורשות שהמאבק באלימות נגד נשים יהיה נושא מרכזי בממשלה החדשה", כך אמרה היום (ראשון) יו"ר נעמת, חגית פאר, בכנס לקראת היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים שיצוין בסוף נובמבר. "לפני שבועיים היו בחירות בישראל, הקמפיין שעשינו לפני הבחירות העלה שהנושא המרכזי שמטריד נשים בישראל הוא חוסר הטיפול של המדינה במגפת האלימות במשפחה". לדברי פאר, נעמת הגישה תוכנית לכל המפלגות שדורשת התחייבות ברורה למעשים, תקציבים ולוחות זמנים.

פאר ציינה אתגרים נוספים בתחום הסיוע והתמיכה בנשים ובמאבק באלימות במשפחה: "אחרי שלוש השנים האחרונות חווינו שכול ואובדן של נשים רבות. הטיפול בהן חייב להיות מרכזי. בשנה האחרונה נוספו 33 יתומות ויתומים שאביהם רצח את אמם, הם זקוקים למערכת שתטפל בהם ותסייע". היא הודתה ליו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, שנכח באירוע: " לאורך השנים אתה נותן לנו גיבוי לכל המאבקים האלה".

הכנס נערך תחת הכותרת 'תראו אותי – מהילדה השקופה לאישה הלא נראית', ובא להעמיד במרכז את הנשים הסובלות מאלימות ולא נראות בחברה, בבית הספר, בלימודים, בעבודה. "השנה אנחנו בוחרים להתמודד עם התחנות בחיי הילדה והאישה השקופה שבה אפשר להושיט יד ולהסיט את המסלול", אמרה פאר למאות חברות נעמת באולם סמולרש בתל אביב, "אנחנו שמות במרכז הכנס היום את הבקשה של נשים שרוצות שיראו אותן וישאלו מה קרה, האם הכול בסדר. השאלה היא גם מה נעשה אחרי שראינו – איך אנחנו מסייעות למנוע אלימות במשפחה".

"לצד אחריות הממשלה והכנסת יש אחריות למקומות עבודה. במסגרת תוכנית 'שומר/ת אחותי' הוגדרו מאות נותני שירות בחברת חשמל ובחברות נוספות. חשוב שעוד מקומות עבודה יחברו ליוזמה הזו. בעשייה בנעמת אנו פוגשות נשים שבונות עבורן ועבור ילדיהן חיים חדשים. התפקיד שלנו ללוות אותן. חלקן איתנו כאן באולם. המחויבות שלנו היא להיות להקשיב ולפעול לאורך כל הדרך".

יו"ר ההסתדרות: "אסור לקבל את העובדה שנשים חוששות לספר מה עובר עליהן"

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד אמר בכנס: "כמי שמייצג עובדים כל חיי, קשה לי לראות את העיכוב והקושי שחוות נשים, כי אני נאבק להוביל קדימה. יש רגעים בחיים שאנחנו מתכנסים לחגוג עשייה, יש כאלה שאנחנו מתכנסים לציין אירועים, ויש כאלה שאנחנו מתכנסים להגיד 'עד כאן!' וזה הכנס הזה – מאבק באלימות נגד נשים, ומאבק לשוויון לנשים בחברה. חברה שלא מעניקה לנשים שוויון היא חברה שלא מימשה את ערכיה הבסיסיים ביותר.

"אלימות יכולה להתרחש מאחורי דלתות סגורות, במשפחה ובמקום העבודה ובמרחב הדיגיטלי. אסור לנו לקבל את העובדה שנשים חוששות לספר מה עובר עליהן, חוששות לשתף חוות חוסר בטחון ואיום ומשלמות בחייהן. אנחנו חייבים לעבור מדיבורים למעשים – משרד לשוויון חברתי שזה תפקידו, מדיניות לאומית נחושה לטיפול ושיקום ומתן כלים. המדינה והחברה חייבות להגן על אישה שנפגעת. אנחנו גם חייבים להגן על מעמד האישה בישראל. המערכת הכלכלית-חברתית עדיין לא נותנת שוויון מלא. גם אם יש 33 חברות כנסת, זה עדיין לא 50 אחוז.

"עדיין אישה צריכה להוכיח את עצמה יותר מגברים ולעבוד יותר קשה. אנחנו לא מבקשים הנחות אלא שכר שווה, ייצוג הולם, אפשרות לשלב עבודה ומשפחה והכרה. הורדת השעות בשבוע ל-40 הוא חלק מהמהלכים האלה כדי לאפשר לכולם יותר זמן משפחה.

"תפקידה המיוחד של נעמת הוא יותר מארגון נשים לאמהות עובדות. זו תנועה חברתית מובילה שעוסקת בשוויון, חינוך, קידום ומאבק לצדק חברתי. לא רק מעונות אלא תנועת נשים אמיתית. נעמת תמיד היתה שם וחייבת גם בעתיד. זו שותפות אמיתית בהסתדרות והפרויקטים שנעמת מובילה זו עשייה אמיתית.

"דווקא בתקופה שבה החברה הישראלית מתמודדת עם אתגרי השעה, אסור לדחות את ההתמודדות עם המאבק על זכויות נשים. המבחן הוא לא רק ייצוגיות, אלא גם ההחלטות המתקבלות בשולחן מקבלי ההחלטות, שיהיו החלטות שדואגות ורואות נשים. אתן לא רק מדברות על שינוי אלא יוצרות אותו, וההסתדרות איתכן. לא נשתוק מול אלימות, לא נעמוד בצד אלא נפעל. כשנשים חזקות החברה חזקה יותר."

"להסתדרות יש כוח לשנות את המציאות"

מ"מ יו"ר ההסתדרות, רועי יעקב: "זה כנס לא משמח אבל אני שמח לראות אולם מלא. כשכתבתי את הנאום להיום איחלתי שכשבתי המתבגרת תגדל לא נצטרך כנסים כאלה.

בישראל 2026 אלימות במשפחה היא עדיין אירוע יומיומי, צריך לקיים כנסים וקמפיינים כדי להזכיר לעצמנו שלא צריך להשלים עם המגמה הזו. האחריות שלנו היא לא רק לדבר ולא רק יום או חודש בשנה אלא כל השנה. זה לא עניין למגזר מסוים או למעמד או משפחה מסויימת. לפעמים היא מתרחשת ממש לידנו במקומות הכי לא צפויים. זה קורה בשליטה, באיומים, בלקיחת החופש של האישה.

"ההסתדרות היא הארגון החברתי הגדול בישראל ויש לנו כוח לשנות את המציאות. עלינו לפעול כך במקומות העבודה, לתת כתובת ברורה לפנות אליה ולהושיט יד. אלימות משפיעה על עצמאות האישה והיכולת לתפקד. זו החשיבות של נעמת – בעבודה יומיומית, לתת לנשים אפשרות לצאת ממעגל האלימות. תודה לחברתי היקרה יו"ר נעמת חגית פאר על העבודה והעשייה החשובה שלך.

"השותפות של ההסתדרות ונעמת היא אמיתית ועמוקה. ההסתדרות ועדי עובדים ונעמת לא יכולים לעשות את השינוי לבד. למדינה יש כאן הרבה אחריות. לא מספיק רק לדבר. אני קורא לכל ממשלה שתקום לשים את הנושא בראש סדר העדיפויות שלה. נבחרי הציבור צריכים לעסוק בנושאים הבוערים בחברה הישראלית. בהסתדרות נשים משתלבות באופן טבעי בתפקידים הבכירים, וזה בזכות יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד שפועל לצמצום פערים לא רק בשכר. חשוב לומר שהמאבק הוא לא רק של נשים, הוא מחייב לגברים לא פחות במעשים ובמסרים שלנו, בכל החלטה ופעולה שאנחנו עושים".

"רצח במשפחה הוא קצה הקרחון, אבל אלימות לא מתחילה שם"

יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים, ענבל חרמוני, אמרה כי רצח במשפחה הוא לרוב התפתחות קיצונית של מצבים אלימים, שדורשים התייחסות כבר בשלב מוקדם. "במהלך עבודתי כיו"ר האיגוד פגשתי הרבה נערים ונערות ונשים במעגל האלימות", סיפרה, "ללא ספק רצח במשפחה הוא קצה הקרחון, אבל אלימות לא מתחילה שם ולרוב גם לא מסתיימת שם כי התופעה רחבה שנמצאת בהרבה מקומות בחיים. על כל מי שיושב פה לקדם פתרונות ומענים בתחומי האחריות שלו"

חרמוני הזהירה כי "המקצוע שלנו הוא עוד אחד מאלה שנדרשים להתמודד עם התופעה הזו, תחת מחסור משאבים. לעיתים העובדות שנדרשות להתמודדות הן בשכר נמוך ובלי יכולת להגיע לכל מי שנזקק. התפישה שהעובדות תמיד יהיו שם היא מעוותת, ועלינו בהסתדרות לדאוג שמקצועות הצווארון הוורוד יזכו להכרה נכונה ולשכר הולם כולל תקצוב ראוי. יש הרבה מקרים על הרצף שאפשר למנוע אם נבחן את המקרים מהבסיס. הרבה מזה מבוסס על עצמאות ושוויון כלכליים, שיאפשרו לנשים לבחור בביטחון הכלכלי תחת הטרור האישי, כדי לא לחיות בעוני אם תבחרנה לצאת מהבית. אנחנו צריכות להיות לא מנומסות אלא לקחת את הזכויות שלנו איפה שצריך".