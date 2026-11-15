סקר: 86% מהאחיות המומחיות לסוכרת מדווחות על החמרה באיזון רמות הסוכר מאז פרוץ המלחמה

המציאות הביטחונית בשלוש השנים האחרונות בישראל מחמירה את מצבם הבריאותי של חולי סוכרת: 91% מהאחיות מדווחות על זינוק במספר המטופלים שבאחריותן, 84% מזהות עלייה בצריכת מתוקים ופחמימות, 80% מדווחות על דחיית בדיקות ומעקבים רפואיים ו-82% מזהות עלייה בהשמנה בקרב המטופלים.

נתונים אלו עולים מסקר שדה שפרסם ארגון האחיות המומחיות לסוכרת בישראל (אמל"י), שבו השתתפו עשרות אחיות ואחים מומחים.

88% מהאחיות המומחיות מדווחות על השפעה רבה עד רבה מאוד של מתח נפשי וחרדה בעקבות המלחמה על ניהול המחלה אצל מטופליהן, ובמקביל, 86% מהמשיבות זיהו החמרה באיזון רמות הסוכר של חולי הסוכרת מאז פרוץ המלחמה. 84% מהאחיות מדווחות על עלייה בצריכת מתוקים, פחמימות ונשנושים, 82% מזהות עלייה בהשמנה בקרב המטופלים, ו-88% מדווחות כי מטופלים הפחיתו או הפסיקו לחלוטין פעילות גופנית.

80% מהאחיות מזהות עלייה בדחיית בדיקות תקופתיות, החמצת ביקורים במרפאות והזנחת הטיפול הרפואי כתוצאה מהמצב. 47% מהאחיות דיווחו על קשיים כלכליים של מטופלים במימון מזון בריא, ציוד ותרופות.

95% מהאחיות מדווחות על פער בין צורכי המטופלים למשאבים העומדים לרשותן

לצד השפעות המלחמה, הסקר מציף את האתגרים המבניים שאיתם מתמודדות האחיות המומחיות בקהילה בשנים האחרונות. בעוד ש-91% מהאחיות מדווחות על עלייה חדה במספר המטופלים שנמצאים באחריותן בשלוש השנים האחרונות, כ-51% מדווחות כי הזמן העומד לרשותן לכל מטופל בפועל הצטמצם.

כתוצאה מכך, 95% מהאחיות מדווחות על פער ממשי בין צורכי המטופלים לבין משאבי הזמן העומדים לרשותן בשטח, ו-86% מעריכות כי מספר האחיות המומחיות בסוכרת בארץ אינו מספק כיום את צורכי האוכלוסייה. בנוסף, 72% מהאחיות מתריעות מפני פערים בנגישות ובזמינות התורים למעקבים, בדגש על אזורי הפריפריה בהשוואה למרכז הארץ.

57% מהאחיות סימנו את הגדלת תקני האחיות המומחיות בסוכרת בקהילה ובבתי החולים כאמצעי המרכזי והיעיל ביותר לשיפור המצב, לצד שיפור זמינות התורים למעקבים וחיזוק מערכי ההסברה והתמיכה הרגשית.

פער נוסף שעולה מהשטח נוגע לשלב הפניית המטופלים: 60% מהאחיות מדווחות כי רופאי המשפחה מפנים אליהן את המטופלים בעיקר בשלבים שבהם המטופל כבר יצא מאיזון, ולא בסמוך לשלב האבחון הראשוני. על פי הארגון, זהו שלב קריטי שבו הדרכה נכונה יכולה למנוע הידרדרות עתידית וסיבוכים קשים.

הקשר בין סוכרת לבריאות החניכיים

סוכרת היא מחלה מטבולית של הלבלב, אך מחקרים קליניים (כמו אלה שמוצגים באתר EFP) מראים כי סוכרת בלתי מאוזנת מעלה פי 3 את הסיכון לפתח מחלות חניכיים קשות, ומצד שני, דלקת חניכיים מקשה על הגוף לאזן את רמות הסוכר.

מרכז ד"ר (אורי) פלנטר מרשת "מכבידנט" מרכז כללי זהירות ודרכים לשמירה על בריאות החניכיים עבור סוכרתיים.

המרכז מציע, בראש ובראשונה, להתייחס לבריאות השיניים כחלק מפרוטוקול איזון הסוכר, על ידי כך שהמטופלים יקבעו טיפולים דנטליים כשהגוף מאוזן גליקמית, בשעות הבוקר, לאחר ארוחה ונטילת תרופות קבועות. יש לקחת בחשבון שדלקת חניכיים יכולה להעיד על חוסר איזון גליקמי. תסמינים כמו חניכיים נפוחות, דימום בזמן צחצוח, ריח רע מהפה או ניידות שיניים מחייבים פנייה מיידית לבדיקה ומהווים נורת אזהרה המתריעה בפני המטופל לבדוק את רמות הסוכר שלו.

מומלץ לסוכרתיים להגביר את מספר הטיפולים השנתיים אצל שיננית לשלוש או ארבע פעמים בשנה, לעומת פעמיים אצל כלל האוכלוסייה. חולי סוכרת זקוקים להסרת אבנית ולתחזוקה פריודונטלית תכופה יותר, מדי שלושה עד ארבעה חודשים, בשל התפתחות דלקת מהירה המלווה בספיגת עצם ובנסיגת חניכיים אצל סוכרתיים.

המרכז ממליץ לשדרג את היגיינת הפה בבית על ידי שימוש בשטיפות פה המכילות פלואור ללא אלכוהול, להקפיד על שימוש בחוט דנטלי ולהרבות בשתיית מים. זאת, מכיוון שסוכרת מלווה בירידה בהפרשת רוק, דבר שמוביל לעלייה במוקדי עששת, לדלקת חניכיים ולתחושת שריפה או אי נוחות בפה.