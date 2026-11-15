ניו יורק טיימס: ישראל חטפה שני גנרלים איראניים והוציאה אחד מהם להורג; המטרה: מידע על רון ארד

תחקיר של ניו יורק טיימס שפורסם היום (ראשון) מעלה כי ישראל חטפה שני גנרלים איראנים והוציאה אחד מהם להורג. הדבר נעשה כחלק מהמאמץ למצוא מידע על הנווט החטוף רון ארד, שמטוסו הופל מעל דרום לבנון ב-1986. לפי התחקיר, הגנרל עלירזא עסגרי שנחטף ב-2006 והגנרל עבדאללה סאברי שנחטף ב-2021 נחקרו על ידי גורמים מודיעיניים בישראל, אך לשניים לא היה מידע בנוגע לחטיפתו של ארד.

לפי התחקיר, עסגרי, גנרל בכוח קודס של משמרות המהפכה שהגיע לתפקיד סגן שר הביטחון האיראני, נחטף מטורקיה לפני כ-20 שנים בידי ישראל, והוצא להורג לאחר תום החקירה. בתחקיר נכתב שישראל הכחישה לאורך השנים כל קשר לחטיפתו והריגתו. הגנרל השני שנחטף הוא סאברי, מפקד במשמרות המהפכה, שעסק בחיפושים אחרי ארד. סאברי נחטף 2021 ושוחרר לאחר מכן לרחובות יוהנסבורג, דרום אפריקה.