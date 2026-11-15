דבר העובדים בארץ ישראל
menu
hebrew arabic english
יום ראשון ה' בכסלו תשפ"ז 15.11.26
הרשמה ל"דבר היום"
23.5°תל אביב
  • 21.5°ירושלים
  • 23.5°תל אביב
  • 23.3°חיפה
  • 23.3°אשדוד
  • 24.0°באר שבע
  • 29.3°אילת
  • 25.3°טבריה
  • 22.3°צפת
  • 24.0°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
פוליטי מדיני

ניו יורק טיימס: ישראל חטפה שני גנרלים איראניים והוציאה אחד מהם להורג; המטרה: מידע על רון ארד

לפי תחקיר בארה"ב, הגנרל עלירזא עסגרי נחטף לפני כ-20 שנים והוצא להרג לאחר תום חקירתו | הגנרל עבדאללה סאברי נחטף לפני חמש שנים ושוחרר לאחר תום חקירתו

רון ארד (צילום: דובר צה"ל/ויקימדיה)
רון ארד (צילום: דובר צה"ל/ויקימדיה)
דבר
צרו קשר עם המערכת:
עדכון אחרון: 15.11.2026 | 15:33
נושאים קשורים:

תחקיר של ניו יורק טיימס שפורסם היום (ראשון) מעלה כי ישראל חטפה שני גנרלים איראנים והוציאה אחד מהם להורג. הדבר נעשה כחלק מהמאמץ למצוא מידע על הנווט החטוף רון ארד, שמטוסו הופל מעל דרום לבנון ב-1986. לפי התחקיר, הגנרל עלירזא עסגרי שנחטף ב-2006 והגנרל עבדאללה סאברי שנחטף ב-2021 נחקרו על ידי גורמים מודיעיניים בישראל, אך לשניים לא היה מידע בנוגע לחטיפתו של ארד.

לפי התחקיר, עסגרי, גנרל בכוח קודס של משמרות המהפכה שהגיע לתפקיד סגן שר הביטחון האיראני, נחטף מטורקיה לפני כ-20 שנים בידי ישראל, והוצא להורג לאחר תום החקירה. בתחקיר נכתב שישראל הכחישה לאורך השנים כל קשר לחטיפתו והריגתו. הגנרל השני שנחטף הוא סאברי, מפקד במשמרות המהפכה, שעסק בחיפושים אחרי ארד. סאברי נחטף 2021 ושוחרר לאחר מכן לרחובות יוהנסבורג, דרום אפריקה.

תגיות:
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!