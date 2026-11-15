הלמ"ס: ירידה במספר המשרות הפנויות במשק באוקטובר

מספר המשרות הפנויות בחודש אוקטובר עמד על 143,770, ירידה של 2,987 משרות לעומת חודש ספטמבר, כך מדווחת היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור המשרות הפנויות מכלל המשרות ירד מ-4.4% בספטמבר ל-4.32%.

מספר המשרות הפנויות הממוצע עבור עובדי מכירות בחודשים אוגוסט עד אוקטובר עמד על 12,117 – עלייה של 3% בהשוואה לממוצע יולי-ספטמבר; מספר המשרות הפנויות עבור נציגי מכירות טלפוניים עמד על 2,934 – ירידה של 5%; מספר המשרות הפנויות עבור פגישים עמד על 3,018 – עלייה של 3%.

מספר המשרות הפנויות עבור מהנדסים עמד על 11,213, מתוכם 5,959 עבור מפתחי תוכנה (ירידה של 3% ו-6% בהתאמה). מספר המשרות הפנויות עבור הנדסאים וטכנאים עמד על 4,676, מתוכם 633 עבור טכנאי רשת (עלייה של 5% וירידה של 6% בהתאמה).

מספר המשרות הפנויות עבור מלצרים ומוזגים עמד על 7,758, ירידה של 10%; מספר המשרות הפנויות עבור טבחים עמד על 4,990, ירידה של 4%. מספר המשרות הפנויות עבור עובדי מטבח וניקיון עמד על 5,959, עלייה של 3%.

מספר המשרות הפנויות עבור בוני בתים, בנאים ומניחי בטון עמד על 3,705, ירידה של 7%; מספר המשרות הפנויות עבור רצפים, סתתים, טייחים, מסגרים ועובדי שלד בתחום הבנייה עמד על 4,949 – עלייה של 4%.

מספר המשרות הפנויות עבור נהגי משאיות ואוטובוסים עמד על 5,867 – ירידה של 1%; מספר המשרות הפנויות עבור מאבטחים עמד על 4,430 – ירידה של 3%; מספר המשרות הפנויות עבור מטפלים סיעודיים עמד על 4,949 – ירידה של 4%.