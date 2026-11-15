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תשתיות וסביבה

הממשלה אישרה להאריך בחודש נוסף את הנסיעות החינמיות בתחבורה הציבורית למפונים

ההטבה תוארך עד דצמבר 2026 ותאפשר למפונים בעקבות מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי", ולתושבי הקיבוצים בארי וניר עוז, להמשיך לנסוע ללא תשלום באוטובוסים, ברכבת ישראל וברכבות הקלות | הזכאות תינתן באמצעות מנוי "חופשי חודשי ארצי" בכרטיס הרב-קו

אוטובוס אגד (צילום אילוסטרציה: shutterstock)
אוטובוס אגד (צילום אילוסטרציה: shutterstock)
אמיתי פרץ
אמיתי פרץ
כתב תשתיות וסביבה
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עדכון אחרון: 15.11.2026 | 15:11
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הממשלה אישרה היום (ראשון) להאריך בחודש נוסף, עד דצמבר 2026, את הטבת הנסיעות החינמיות בתחבורה הציבורית למפונים. מדובר בהארכה נוספת של ההטבה, שתוקפה הוארך כבר פעמים רבות בעבר.

על פי הודעת המשרד, ההחלטה נועדה לאפשר את המשך הסיוע למפונים בעקבות מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי", ולתושבי הקיבוצים בארי וניר עוז, ששיקומם טרם הסתיים.

האישור יאפשר לזכאים להמשיך להשתמש בנסיעות חינמיות במערך התחבורה הציבורית ברחבי הארץ, לרבות אוטובוסים, רכבת ישראל והרכבות הקלות, באמצעות מנוי "חופשי חודשי ארצי" בכרטיס הרב-קו.

כיצד ניתן לממש את ההטבה?

את ההטבה ניתן לקבל באמצעות היישומונים "הופאון" ו"רב-קו אונליין", בכפוף לאימות הזכאות. כמו כן, ניתן לעדכן את פרופיל הזכאות גם באפליקציות מוביט ורב-קו דיגיטלי באמצעות מספר תעודת הזהות.

במסגרת ההודעה, התחייבה שרת התחבורה מירי רגב כי "נמשיך לפעול כדי להקל על ההתמודדות היומיומית שלהם ולהבטיח שיוכלו להגיע לעבודה, ללימודים ולשירותים החיוניים ללא עלות. האחריות שלנו היא ללוות אותם ולסייע להם ככל שנדרש, עד שישובו לביתם."

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תגיות:
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