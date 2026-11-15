בית הדין לצדק בהאג יפסוק השבוע אם מיאנמר ביצעה רצח עם של המיעוט המוסלמי

בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג (ICJ) יפסוק השבוע לגבי השאלה האם מיאנמר ביצעה רצח עם של המיעוט האתני המוסלמי רוהינגיה. הפסיקה עשויה להיות אחד הרגעים המשמעותיים ביותר בחוק הבינלאומי מאז מלחמת העולם השנייה, על פי דיווח ב'גרדיאן'.

בית המשפט לא פסק מעולם שמדינה אחראית לרצח עם – הגדרת פשע שנבעה מהשואה שביצעו הנאצים. ביום חמישי הקרוב הוא יפרסם פסק דין לאחר כעשור שהצבא במיאנמר גרם לבריחתם של מאות אלפים מבני הרוהינגיה אל מעבר לגבול לבנגלדש. לבית הדין הפלילי אין גם סמכות לאכוף את החלטותיו.

"הפסיקה של בית הדין תהיה היסטורית מבחינת השורדים ובני משפחותיהם ברחבי העולם", אמרה יאנגהי לי, לשעבר חוקרת האו"ם לזכויות אדם במיאנמר, ל'גרדיאן'. "הקהילה הבינלאומית לא הצליחה למנוע את פשעי הצבא במיאנמר נגד הרוהינגיה לפני תשע שנים. היא חייבת כעת לנצל את ההזדמנות להבטיח צדק לרוהינגיה ולהתחיל להתמודד עם הכישלונות".

החלק העיקרי בפסיקה יהיה קשור לאלימות המינית

לדברי אנטוניה מולוויי, 'מייסדת ליגל אקשן וורלדווייד' (LAW ), ארגון שמייצג מאות משורדי רוהינגיה, היא שומרת על "אופטימיות זהירה" ומקווה שבית המשפט יטיל את האחריות על מיאנמר: "המתקפות על הכפרים היו זהות. הם תקפו אזרחים, שרפו כפרים, הפרידו נשים וגברים, ביצעו אלימות מינית, ואז בעודם נמלטים, הם המשיכו להרוג אותם".

לטענתה, החלק העיקרי בפסיקה יהיה קשור לנושא האונס והאלימות המינית. הצוות שלה אסף עדויות על חיילים שהשחיתו איברי מין ונשכו את פני הקורבנות, "כדי לסמן אותם וכדי לפגוע בילודה", לדבריה. "אלימות מינית היא חלק קריטי בהוכחה של הכוונה להרוס את הקבוצה. לא חייבים לרצוח ילדים מול הוריהם, לא חייבים לבצע אונס קבוצתי. לא חייבים להשחית את הגוף. לא חייבים לעשות זאת בפומבי. מה המטרה של זה? המטרה היא להרוס כליל את הקבוצה".

במשך עשורים, המיעוט הרוהינגי איבד את זכויותיו

בינואר האחרון בית הדין ערך שימוע בדלתיים סגורות של עדויות שורדים שהגיעו להאג ממחנה הפליטים בבנגלדש. שורדת אחת אמרה שלקחו בכוח את ילדה מבין זרועותיה, דקרו אותו וזרקו אותו לאש. שורדת אחרת סיפקה כי ראתה ערמות של גופות ממלאות קבר אחים. מיאנמר, שמכחישה כי ביצעה רצח עם, טוענת כי פעולותיה היו במטרה לדכא התקוממות.

פסיקה של בית הדין תוסיף לחץ בינלאומי על מין אונג הלינג, גנרל בדימוס המכהן כנשיא מיאנמר ה-11 מאז אפריל 2026. הלינג הוביל את הצבא ב-2016-2017 וביצע את ההפיכה נגד הממשלה הנבחרת בראשות אונג סן סו צ'י ב-2021. לאחר ההפיכה פרצה במדינה מלחמת אזרחים שבה נהרגו אלפי בני אדם.

הלינג נחקר כיום על ידי בית המשפט הפלילי הבינלאומי (ICC ) שתובע אנשים בודדים ולא מדינות, על טענות לפשעים נגד האנושות. הוא נבחר לנשיאות באפריל לאחר בחירות שרבים טענו כי היו מזויפות.

במשך עשורים, המיעוט הרוהינגי איבד את זכויותיו ואת האזרחות והיה יעד לאפליה. המצב הגיע לשיא לאחר שקבוצה צבאית של רוהינגים ביצעו מתקפות גרילה בקיץ 2017. הצבא המיאנמרי הגיב ב"פעולות טיהור" נרחבות. הפליטים נמלטו לבנגלדש. יותר ממיליון בני רוהינגיה חיים כיום בבנגלדש בתור פליטים, במה שנחשב מחנה הפליטים הגדול בעולם, פחות מ-600 אלף נותרו במיאנמר.