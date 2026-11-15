מאות אלפים מפגינים נגד סגירת תאגיד השידור הצ'כי | דיווח מפראג

מאות אלפי צ'כים התאספו הערב (ראשון) בפראג במחאה נגד סגירת תאגיד השידור הציבורי. זה היה יום ראשון בהיר ולא קר במיוחד, מה שאפשר להמונים לצאת מהבתים. ההפגנה נערכת לאחר שבועות של מחאות בעשרות ערים ועיירות בצ'כיה ושביתה של עובדי הטלוויזיה והרדיו. המוחים מקווים להציל את השידור הציבורי העומד בפני שינוי משמעותי, בין השאר ביטול אגרות השידור, מימון התקשורת הציבורית ישירות מתקציב המדינה, ולפי החשש הכפפת התכנים לאג'נדה של הממשלה.

החשש של המוחים הוא שראש הממשלה אנדריי באביש ינסה להצר את כוחה של הדמוקרטיה, באופן שמזכיר את מנהיגי הונגריה וסרביה שהודחו לאחרונה מהשלטון, לאחר תקופה ארוכה של פגיעה בתקשורת במסגרת צעדיהם נגד הדמוקרטיה הליברלית.

אחד מסמלי המחאה הוא השעה 4:36 לפנות בוקר, הזמן המדויק שבו עבר החוק המתוקן של השידור הציבורי שיביא למעשה לסגירתו.

"באביש וממשלתו חושבים שהם יתחמקו מכל דבר", מסרה קבוצת 'מיליון רגעים לדמוקרטיה' שמארגנת את ההפגנה בהודעה שפורסמה זמן קצר קודם לכן, "שהם יכולים להתעלם ממומחים, להשתיק מבקרים ולהתייחס למוסדות דמוקרטיים כמו לרכושם". הקבוצה ציפתה לכ-400 אלף עד 600 אלף מפגינים במישור לטנה, המשקיף על המרכז ההיסטורי של פראג. חלק מהמפגינים יפנו התנגדות רחבה יותר לממשלה, אמר דניאל סטך, מגיש טלוויזיה ואחד הפרצופים המוכרים ביותר של המחאה.

רבים מהמפגינים חבשו כובעים מחודדים מקופלים מעיתונים, כמחווה לדמות אנימציה שהציגה את סיפורי הילדים של הטלוויזיה הצ'כית במשך עשרות שנים. השינויים המוצעים, אשר יקצצו את תקציבי הטלוויזיה והרדיו הממלכתיים בכ-15%, ספגו ביקורת מצד ארגוני תקשורת בינלאומיים. איגוד השידור האירופי, הפדרציה האירופית של עיתונאים, כתבים ללא גבולות ומכון העיתונות הבינלאומי מתחו ביקורת גם הם על תוכנית התקשורת של הממשלה, והשוו אותה לצעדים שנויים במחלוקת של ראש ממשלת סלובקיה, רוברט פיקו, וראש ממשלת הונגריה לשעבר ויקטור אורבן. באביש, מיליארדר שחזר לשלטון בשנה שעברה, טען כי המפגינים מסיתים את הציבור באמצעות טענות חסרות בסיס על איומים כלפי חופש התקשורת. בשבוע שעבר הוא פרסם מאמר דעה העוסק במה שכינה "שבעת השקרים" שמפיצה האופוזיציה בנוגע לאגרות השידור – תשלום המסתכם ב-205 קרונות (כ-30 ש"ח) לחודש. "כל מי שמדבר על 'הלאמה' של התקשורת הציבורית משקר במכוון", כתב, כשהוא מתאר את הביקורת כ"התפרצויות היסטריות". "בשום מקרה לא נתערב בעבודה המערכתית".

ברקע גל המחאה עומדת גם רוסיה של פוטין. אף שהמלחמה באוקראינה רחוקה מצ'כיה לעת עתה, נוצרה בקרב הציבור תחושה שמהלכיו של באביש נועדו לצמצם את חופש התקשורת, ומכניסים למדינה 'רוח פוטיניסטית'. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוזכרים על במת הנאומים כשמות גנאי למנהיגים שברוחם באביש פועל. מנגד, המפגינים מניפים דגלי אירופה וקוראים להרחבת חופש העיתונות.

מארגני ההפגנה טענו הערב כי מספר המשתתפים בהפגנה היום עלה על מספר המשתתפים בהפגנה נגד הממשלה שנערכה במרץ, שבה השתתפו יותר מ-200 אלף בני אדם. על פי הערכתם, זו עשויה להיות ההפגנה הגדולה ביותר מאז מהפכת הקטיפה ב-1989, שהביאה לסיום השלטון הקומוניסטי בצ'כיה.

השתתף בהכנת הכתבה: אוריאל לוי