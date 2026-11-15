שחקן הטניס הפראלימפי גיא ששון זכה בטורניר יוקרתי של טניס כיסאות גלגלים בברצלונה

שחקן הטניס הפראלימפי גיא ששון זכה היום (ראשון) לראשונה בקריירה בטורניר המאסטרס היוקרתי בטניס כיסאות גלגלים בברצלונה. המדליסט הפראלימפי מפריז ניצח בגמר את אחמט קפלן מטורקיה בתום משחק דרמטי שנמשך למעלה משלוש שעות.

בשחזור המשחק על מדליית הארד במשחקים בפריז, ששון גבר במשחק הגמר על קפלן בתוצאה 5:7, 6:4, 5:7. ששון הציג יכולת מצוינת לאורך הטורניר כולו. בשלב הבתים גבר על נילס ויניק מהולנד, יריב ותיק וגם שותף למשחקים לאורך השנים. בחצי הגמר פגש את סם שרודר ההולנדי, ובתום משחק ארוך והפכפך ניצח אותו בתוצאה 6:3, 6:7, 6:3, והבטיח את מקומו בגמר.

ששון, בן 46, נפצע קשה בשנת 2015 בתאונת סקי. בתחילת דרכו בטניס כיסאות גלגלים התחרה בקטגוריית האופן, אולם בהמשך, בעקבות הרעה במצבו הגופני, סווג לקטגוריית הקוואד, המיועדת לשחקנים עם מגבלה גופנית קשה יותר.

קוואד טניס (Quad) הוא קטגוריית התחרות בטניס נכים המיועדת לשחקנים בעלי מוגבלות משמעותית גם בגפיים העליונות וגם בגפיים התחתונות, ומגבילה את השליטה בכיסא הגלגלים ובמחבט. בניגוד לקטגוריית אופן (Open) שבה המגבלה היא בעיקר ברגליים, בקטגוריית הקוואד קיימת פגיעה תפקודית גם בידיים ובפלג הגוף העליון.