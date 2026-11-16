חוקרים ישראלים תיעדו בספארי התנהגות של גורילות שמעולם לא נצפתה

זה היה יום רגיל בספארי ברמת גן. החוקרים צפו בשתי גורילות, אמליה ולישה האחיות למחצה, אוכלות עלים במשך זמן מה. אבל משהו נראה להם מוזר: כיצד השיגו הגורילות את העלים מהענפים הגבוהים של העץ, כשעל הגזע שלו יש מתקן שנועד למנוע מהגורילות לטפס מעל גובה מסוים? החוקרים מיהרו להביט במצלמות האבטחה – ומשם נסללה הדרך לגילוי פורץ דרך: הגורילות פעלו בשיתוף פעולה יוצא דופן ויצרו 'סולם גנבים' כדי להגיע לענפים הגבוהים. התנהגות זאת חזרה על עצמה כמה פעמים בארבע השנים שהמצלמות תיעדו אותן – תופעה שלא נצפתה מעולם קודם לכן.

המחקר על גורילות השפלה המערבית (המין הקטן ביותר מבין הגורילות, והנפוצה ביותר מביניהן בגני חיות), בהובלת מיכאל לויצקי ופרופ' ישראל הרשקוביץ מאוניברסיטת תל אביב, פורסם באחרונה בכתב העת Primates.

במחקר נבדקה הדינמיקה בין שתי האחיות באמצעות שילוב של תצפיות ומחקר ארכיוני. מה שהתגלה היה מרשים: השתיים יצרו מעין 'סולם גנבים' (כשאדם, או גורילה, מטפס על כפות ידיו השלובות של אדם אחר כדי לעבור מכשול גבוה ללא ציוד טיפוס) בשלושה מקרים שונים בין 2021 ל-2025. בתיעוד מ-2024 נצפה תיאום יוצא דופן בין השתיים: אמליה ניגשה לסלע שנמצא מתחת לעץ וטיפסה עליו בעוד לישה נעמדה לידו. אמליה טיפסה על גבה של לישה, התמתחה כדי להגיע לענף מסוים בגובה של כ-4.5 מטרים ושברה אותו – על עליו הטעימים.

בסרטון מ-2025 נצפה שיתוף פעולה חריג עוד יותר: לישה ניגשה מיוזמתה לעץ והתכופפה, ובכך כאילו אותתה לאמליה שהיא יכולה לטפס עליה. החוקרים ציינו כי במקרה הראשון השתיים אכלו יחד לאחר שהצליחו להוריד את העלים. לעומת זאת במקרה השני, רק אמליה אכלה. כלומר, לישה יזמה מהלך משותף שנועד, ככל הנראה, רק על מנת לסייע לאמליה.

החוקרים הופתעו גם משום ששתי הגורילות, למרות הקרבה המשפחתית, לא היו קרובות במיוחד. הן לא שהו יחד, מיעטו לטפח זו את פרוותה של האחרת כפי שגורילות קרובות נוהגות לעשות ואפילו בחרו לישון בתאים נפרדים. החוקרים הנרגשים ראו בכך עדות לכך שעבודת צוות יעילה יכולה לקרות גם בין בעלי חיים שאין ביניהם קשר חברתי או משפחתי קרוב.

"מה שמרתק בעיניי הוא שלישה לא שימשה רק כ'מדרגה' עבור אמליה", אמר לויצקי. "נראה שהיא השתתפה באופן פעיל ורצוני בפתרון הבעיה, ניגשה מיוזמתה והתמקמה בדיוק במקום הנכון, בלי שאמליה הכווינה אותה פיזית. זה ההבדל בין שימוש בפרט אחר ככלי לבין שיתוף פעולה של ממש, שבו שני הצדדים פועלים יחד לקראת אותה מטרה".

את יהונתן סמוכה, מנהל מחלקת הקופים בספארי, זה פחות הפתיע: "בספארי ברמת גן אנחנו צופים לאורך שנים בהתנהגויות של בעלי החיים, לומדים אותן ועוקבים מקרוב אחר מערכות היחסים. אצל קופי האדם, ובהם הגורילות, אנחנו נחשפים שוב ושוב להתנהגויות שמעידות על אינטליגנציה גבוהה, יכולת למידה, פתרון בעיות, תקשורת מורכבת ושיתוף פעולה.

"לכן שיתוף הפעולה בין אמליה ללישה מרגש אותנו מאוד, אבל לא בהכרח מפתיע. אנחנו מכירים את היכולות שלהן ויודעים עד כמה הן חכמות, סקרניות ומסוגלות ללמוד זו מזו ולפעול יחד". סמוכה הוסיף שלמחקר יש חשיבות רבה בעיניו בניתוח והבנת הדפוסים שמאפשרים לגורילות שיתופי פעולה.

לדברי הרשקוביץ, המחקר יכול לשפוך אור גם על ההתפתחות של החברתיות האנושית: "מסקרן במיוחד ששיתוף הפעולה חוזר על עצמו גם כשהן אינן מפגינות קרבה רבה בחיי היום-יום, ואפילו כשהמזון אינו מתחלק ביניהן לאחר מכן. התצפיות הללו חשובות להבנת האבולוציה של האדם משום שהן מציעות הסבר, גם אם חלקי, לעובדה ששרדנו את החיים בסוואנה: תמיכה חברתית ורמה גבוהה של שיתוף פעולה שיכולה להתבצע גם ללא שפה ותכנון מוקדם".