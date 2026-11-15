תחקיר 'עובדה': חשד כי לשכת נתניהו הייתה מעורבת במעצר פעילי רע״ם ביום הבחירות

תחקיר של העיתונאית אילנה דיין בתוכנית 'עובדה', ששודר הערב (ראשון), מעלה את החשד כי קמפיין 'הערבים גונבים את הבחירות' של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הבחירות שנערכו בחודש שעבר, לא כלל רק שימוש פוליטי באירועים שהתרחשו ביום הבחירות, אלא גם לווה במעורבות של גורמים מתוך לשכת ראש הממשלה, המשטרה והשב״כ.

שרשרת האירועים החלה בערב שלפני הבחירות: על פי התחקיר, עדו נורדן, ראש הסגל של נתניהו התקשר ללשכת מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והתלונן על פעילות חשודה של פעילי רע"ם בדרום. נורדן הפנה את המשטרה למקור מודיעיני לכאורה, עובד לשעבר במשרד ראש הממשלה ומקורב למנכ"ל המשרד לשעבר, יוסי שלי, שהעביר מידע מפליל לכאורה על שלושה פעילים. המידע הוזן למערכות המודיעין המשטרתיות.

בעקבות המידע פשטו 14 שוטרים על בתיהם של שלושת הפעילים ללא צווי חיפוש וללא צווי מעצר באותה שעה. אחד העצורים, רופא מרהט בשם ד״ר סיאף אבו ריאש, הוחזק במעצר במשך שישה ימים לפני ששוחרר. לפי התחקיר, החשדות שהוצגו נגדו התבררו כמוגזמים, ובחיפוש בביתו לא נמצא דבר. ביום המעצר אף נמנעה ממנו האפשרות להגיע לקלפי ולהצביע.

נתניהו הפיץ שוב ושוב לאורך יום הבחירות את דבר התקרית, ששולבה בקמפיין שלו, שלפיו אזרחים ערבים פועלים לגניבת הבחירות. על פי החשיפה ב'עובדה', האירוע שבו השתמש נתניהו לצרכיו הפוליטיים הוא אירוע שלשכתו חשודה במעורבות ביצירתו.

מעורבות ראש השב״כ דוד זיני בפרשה: על פי התוכנית, זיני ביקש להאזין לחמישה חברי כנסת ערבים במסגרת בדיקת החשד להתערבות זרה בבחירות. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בלמה את הבקשה.

יומיים לאחר הבחירות בפגישה עם יו״ר ישר גדי איזנקוט, טען זיני כי בידי השירות מידע משנת 2018 על כך שהערבים 'גונבים' בחירות, וכי ראשי השב״כ שקדמו לו התעלמו ממנו. עם זאת, לפי התחקיר, לא נמצאו ראיות ממשיות להתערבות זרה שמהוות פגיעה בטוהר הבחירות.

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השב״כ מסר כי השירות פעל במסגרת סמכויותיו ובהתאם להנחיית יו״ר ועדת הבחירות, ולא התייחס לפרטי החקירה. המשטרה הפנתה לדו"ח המודיעיני הסודי שהוצג לבית המשפט.

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד עמית בכר, פנה ליועמ״שית בדרישה לפתיחה בחקירה מיידית ומקיפה בלשכת ראש הממשלה בעקבות תחקיר עובדה, נוכח "חשד כבד לשיבוש הליך הבחירות שמקורו בלשכת רה"מ, בעובדיה לשעבר וייתכן שאף בראש הממשלה היוצא עצמו".

לשכת ראש הממשלה: "עוד כתבה שקרית בעטיפה של מוזיקה דרמטית כחלק מהניסיונות החמורים להשתיק את פרשת זיהום הבחירות.

"לגופם של דברים: מידע פלילי הגיע לראש הסגל עדו נורדן, הוא מילא את חובתו כפי שמצופה מכל אזרח שומר חוק וחיבר את אותו אדם למשטרה. כל מעורבות נוספת של ראש הסגל שנטענת בכתבה היא שקרית ועילה לדיבה. הוא מעולם לא דיבר עם גורמי מודיעין במשטרה ולא גורמים אחרים המעורבים בחקירה.

"כפי שהתברר לאזרחי ישראל ולראש הסגל דרך התקשורת בבוקר הבחירות, אכן נתפס אדם עם עשרות אלפי שקלים במזומן ופתקי רע״מ".

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט: "התנהלות ראש הממשלה היוצא נתניהו וסביבתו היא איום מוחשי, ישיר ומידי על הדמוקרטיה הישראלית. לא נותרה בישראל חלקה שלא הושחתה, עוותה והוכפפה למען הישרדותו הפוליטית האישית של נתניהו. אין רסן שלא איבד, ואין גבול שלא נחצה.

"אסור בשום פנים ואופן שנתניהו ימשיך לאחוז בהגה השלטון ולו דקה אחת נוספת. אסור בשום פנים ואופן שישראל תיגרר לסבב בחירות נוסף כשהוא ראש ממשלה. מובן שכל עוד הוא בתפקיד – לא יתקיימו יותר בחירות הוגנות וכשרות בישראל. זה השיקול המרכזי שמנחה אותי בכל משא ומתן קואליציוני שאני מנהל בימים אלו.

"לאחר שהכניס ללשכת ראש הממשלה סוכנים קטארים בפרשת "קטארגייט", עכשיו נחשפת פרשיה חדשה וחמורה עוד יותר – ניסיון שיבוש בחירות לכאורה תוך השתלת ראיות, הפעלת המשטרה נגד אזרחי ישראל הערבים בלי צו חיפוש או צו מעצר בתוקף.

"אני קורא לפתיחת חקירה מידית של הפרשה ולהבהרה מידית של המשטרה והשב״כ בדבר הפרטים שפורסמו. אפעל להקים ועדת חקירה לחקר מעורבות והתערבות לשכת ראש הממשלה ביום הבחירות והתנהלות גופי הביטחון לקראתו ובמהלכו".

יו״ר הרשימה המשותפת ח״כ יוסף ג׳בארין: "החשיפה המטלטלת הערב מעלה חשד חמור לניסיון להפיכה משטרית מצד נתניהו, באמצעות שימוש פלילי במשטרה נגד הציבור הערבי ומנהיגיו. הדיווח על הדרישה להאזין לחברי כנסת ערבים באמצעות השב״כ מעמיק עוד יותר את חומרת הדברים. זו התנהלות שמאפיינת משטרים אפלים.

"אני קורא ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, להורות מיד על פתיחת חקירה נגד נתניהו ולשכתו.

"בזמן שהציבור הערבי הפגין אחריות לגורלו ויצא בהמוניו לממש את זכותו להצביע, לפי החשיפה, לשכת נתניהו עסקה בתפירת עלילת דם מכוערת ובזויה נגדו. אם הממצאים יאומתו, מדובר במנגנון עברייני שפעל מלב השלטון כדי להטות את תוצאות הבחירות. כל מי שיימצא אחראי חייב לתת את הדין, לרבות נתניהו.

"נתניהו הוא איום ממשי על כולנו. צו השעה הוא להוציא אותו מלשכת ראש הממשלה. על כולנו מוטלת האחריות לממש את המנדט שקיבלנו ולהוביל להחלפתו".

חשיפת חדשות 12 הערב מוכיחה כי לשכת נתניהו חצתה עוד קו אדום: חשד לשתילת מידע מודיעיני נגד אזרחים במערכות המשטרה ערב הבחירות, כדי לרתום את רשויות הביטחון ואכיפת החוק לקמפיין פוליטי ולגניבת הבחירות. זה לא עוד תרגיל בחירות מלוכלך. זה חשד לניצול כוח המדינה כדי לפגוע בהליך הדמוקרטי.… — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) November 15, 2026

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן: "זה לא עוד תרגיל בחירות מלוכלך. זה חשד לניצול כוח המדינה כדי לפגוע בהליך הדמוקרטי. סכנה אמיתית".

יו"ר יש עתיד יאיר לפיד: "אז אכן היה ניסיון לגנוב את הבחירות. הוא נוהל בידי הליכוד מתוך לשכת נתניהו".

אז אכן היה נסיון לגנוב את הבחירות. הוא נוהל בידי הליכוד מתוך לשכת נתניהו. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) November 15, 2026

ח"כ אחמד טיבי, תע"ל: "החשיפה המטלטלת של אילנה דיין מחייבת פתיחה מיידית בחקירת משטרה נגד נתניהו ואנשי לשכתו, בחשד לניסיון לגנוב את הבחירות תוך שימוש במשטרה ובשב”כ לצרכים פוליטיים. זו התנהלות מאפיוזית שמסכנת את יסודות הדמוקרטיה. אני קורא ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה להורות על פתיחת חקירה פלילית לאלתר. איש אינו מעל החוק, גם לא נתניהו".