הוועדה המסדרת המליצה למליאת הכנסת על 9 סגנים זמניים ליו"ר הכנסת

הוועדה המסדרת, בראשות ח"כ רועי פולקמן, המליצה היום (שני), בתום דיון סוער ובתמיכת 13 חברי כנסת מול 8 מתנגדים, למליאת הכנסת לבחור תשעה סגנים זמניים ליושב ראש הכנסת: ח"כ איתן גינזבורג (ביחד), יאיר (יאיא) פינק (הדמוקרטים), עודד פורר (ישראל ביתנו), ווליד טאהא (רע"ם), אחמד טיבי (הרשימה המשותפת), יצחק פינדרוס (יהדות התורה), יעקב ברדוגו (הליכוד), לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) ומיכאל מלכיאלי (ש"ס).

כהונתם של הסגנים הזמניים תסתיים עם מינויים של סגנים קבועים ליושב ראש הכנסת. יו"ר הוועדה, ח"כ פולקמן, אמר בפתח הדיון: "המטרה לאפשר לכנסת לעבוד ולשמור על הנורמות המקובלות, ועל כן אנחנו מציעים מפתח חלוקה של 5-4 חברי כנסת".

ח"כ טלי גוטליב, ביקשה לקיים הצבעה על כל סגן יו"ר בנפרד: "התקנון אומר שיש הצבעה אחת על רשימת הסגנים רק במליאה, אך בוועדה ניתן לאפשר הצבעה על כל סגן בנפרד. לתפקיד סגן יו"ר נדרש אמון. אתם רומסים את כבוד הכנסת ואת חשיבות התפקיד".

ח"כ צבי מור: "מתקשה להבין שיש פה אנשים שמוכנים למנות אנשים שלא מוכנים להגיד שחמאס הוא ארגון טרור, להסתכל לי בעיניים אחרי שהבן שלי ישב במשך שנתיים בשבי וספג עינויים קשים. איך הגענו למצב כזה? אנחנו שבועיים לפני חנוכה, ובחנוכה חזרה המלכות לישראל ואתם מפירים בחודש הזה את הריבונות שלנו על הארץ?"

ח"כ יצחק קרויזר פנה למ"מ יו"ר הוועדה, חה"כ גינזבורג: "אתה מייצג את הגוש שמתיימר להחליף את הממשלה ולבנות קואליציה ואני פונה אליך כי שמענו את האמירות של חברי רע"ם והמשותפת והם לא מתכוונים לשנות את תפיסת העולם שלהם. יש רוביקון שלא חוצים אותו. אתם צריכים לחשוב מה המחיר שאתם מוכנים לשלם בשביל המהלך הזה".

ח"כ ארז תדמור: "חובתה העליונה של הכנסת והממשלה להבטיח את בטחונה של ישראל ולמנוע את ה-7 באוקטובר הבא. האם אתם מאמינים שממשלה שתלויה בתומכי טרור תוכל להבטיח את ביטחון ישראל למנוע את האסון הבא?"

ח"כ אופיר כץ: "כשהייתם בממשלה ובקואליציה עשיתם מהלכים שאנחנו אח"כ לקחנו צעד קדימה ואמרתם שטעיתם בדריסה שלכם. במפתח לחלוקת הוועדות עשיתם מה שרציתם. מה שאתם עושים פה בעצם זה לנרמל תומכי טרור. איזה מין מסר אתם מעבירים?"

ח"כ גלעד קריב: "כל מי שהיה כאן בכנסת ה-24 יודע על שיתוף הפעולה של הליכוד עם המפלגות הערביות, גם בחקיקה של חוקים ביטחוניים שהבאנו, על מה אתם מטיפים לנו ביקורת? הם לא רוצים שנאפשר אמירה ברורה לציבור שהאחרונים שיכולים להטיף על שיתוף פעולה פוליטי עם הערבים זה הליכוד. לא תלמדו אותנו שום דבר שקשור ליושרה פוליטית".

ח"כ איתן גינזבורג: "במשך השנים היו פה סגני יו"ר כנסת מהסיעות הערביות, עד הכנסת האחרונה. למעשה, גם בכנסת ה-25 הליכוד ביקשה למנות את נציג המפלגות הערביות ועוצמה יהודית מנעה את זה. סגני יו"ר כנסת, יושבי ראש ועדות כל חברי הבית הזה יכולים להיות בכל תפקיד, כך היה וכך ימשיך להיות".