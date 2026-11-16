ליברמן מונה ליו"ר ועדת חוץ וביטחון: "אזמן את הרמטכ"ל, ראשי השב"כ, המוסד והמשטרה לוועדה"

הוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון בחרה הבוקר (שני) בח"כ אביגדור ליברמן לכהן כיו"ר הוועדה. שמונה חברי כנסת תמכו ללא מתנגדים.

ליברמן מיהר לזמן את הרמטכ״ל, ראש השב״כ, ראש המוסד ומפכ״ל המשטרה לוועדה: "אין טעם לפרט על חשיבות הוועדה, ואני מברך את כל אלה שהצטרפו. יש המון נושאים על סדר היום. כבר היום נדון על המצב המיוחד בעורף. אנחנו חייבים להקים בדחיפות ועמ"ש מודיעין ובנוסף ועדת משותפת לתקציב הביטחון. הדברים לא יכולים לחכות.

"אני מבקש לתת דגש על נושא המשרתים, מצבם של חיילי צה"ל בסדיר, במילואים ובקבע. מכיוון שאין לנו ועדת משנה לכוח אדם אנחנו נשמור על המשכיות במסגרת מליאת הוועדה. זה הנושא המרכזי. לגבי התכניות, אני לא מבין איפה נמצא התר"ש של צה"ל והוא חייב להיות במרכז הדיונים.

"אני אבקש להזמין, את הרמטכ"ל, את ראש המוסד, את ראש השב"כ וגם את המפכ"ל. יש פה פערים יותר מידי גדולים בין המשטרה לשב"כ, פערים לא סבירים ולא הגיוניים. גם בנושא התערבות זרה, בעיקר הכוונה ללשכת ראש הממשלה, וניסיון להשפיע על הבחירות".

ליברמן התייחס לטענות חברי הוועדה שמתחו ביקורת על עמדתו בעניין חוק הגיוס ואמר: "אנחנו נתעסק כבר היום בצהריים בחוק הגיוס, כאשר מדובר בחוק שיעבור שלוש תחנות. זה חוק שיהיה הכי הוגן, שיעבור את הרמטכ"ל את בג"צ ואת הרב לנדאו. זה יכול להיות אך ורק חוק שעובר את הצבא. זה לא יהיה גיוס לכולם אבל חוק הכי הוגן. זו הנוסחה".

הוא הוסיף כי "כבר היום נעלה את חוק הגיוס שיהיו לו שלוש תחנות לאישור: יעבור את הרמטכ"ל, את בג"ץ ואת הרב לנדו".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בתגובה: "לא אאפשר לאביגדור ליברמן להפוך את ועדת החוץ והביטחון לבמה לקרקס פוליטי, ולמכשיר לניגוח צה"ל והממשלה. כשר הביטחון, הממונה על מתן האישורים לזימון נציגי צה"ל לוועדה, אאשר זימונים על בסיס ענייני ומקצועי בלבד – אחרי בירור ותיאום מוקדם – וזאת לשם עדכונים בפורומים המתאימים ולשם פיקוח פרלמנטרי מתבקש על פעילות צה"ל והממשלה – בדיוק כפי שהיה גם מול יו"ר ועדת החוץ והביטחון היוצא בועז ביסמוט".

יועז הנדל: "צרכי מדינת ישראל לא זהים לצרכי הרב לנדו. השתמטות המונית מפרקת אותנו. נתניהו בחר בברית עם העסקנות החרדית על פני ביטחון ישראל ועכשיו ליברמן בוחר בזה. גם מי ששותק שותף. אין שום הבדל. נוטשים את המילואימניקים ואת הגיוס אחרי שהבטיחו הפוך בטענה שאין ברירה".