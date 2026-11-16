שיעור האבטלה באוקטובר נותר ללא שינוי לעומת החודש שעבר - 3.2%

שיעור האבטלה הרחב בישראל בחודש אוקטובר עמד על 4.2%, שהם כ-190.9 אלף איש, כך דיווחה היום (שני) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היום. שיעור זה נותר יציב, עם ירידה של 0.2% בלבד בהשוואה לחודש ספטמבר.

שיעור מחפשי העבודה שנותרו לא מועסקים נותר זהה בחודש אוקטובר ביחס לחודש ספטמבר, ועמד על 3.2% שהם 144.7 אלף איש. מקובל להתייחס לנתון זה כאל שיעור האבטלה הרשמי.

שיעור האבטלה הרחב מורכב משיעור מחפשי העבודה שנותרו לא מועסקים, עובדים שנעדרו מעבודתם בשל צמצום זמני במצבת כוח האדם מסיבות כלכליות (בעיקר עובדים בחל"ת), עובדים שפוטרו מעבודתם בשנתיים האחרונות ואינם מחפשים עבודה, וכן מתייאשים מחיפוש עבודה.

מספר המשרות הפנויות במשק עמד על 143.7 כלומר, יחס קרוב ל-1:1 בין מספר המשרות הפנויות למספר מחפשי העבודה, דבר המעיד על שוק עבודה הדוק.

מספר הנעדרים מעבודתם בשל צמצום זמני במצבת כוח האדם מסיבות כלכליות (בעיקר עובדים בחל"ת) עמד בחודש אוקטובר על 11.2 אלף איש לעומת 12.2 אלף בספטמבר. מספר העובדים שפוטרו מעבודתם בשנתיים האחרונות ואינם מחפשים כעת עבודה עמד בחודש אוקטובר על 20.9 אלף איש, לעומת 27.3 אלף בספטמבר.

מספר המתייאשים מחיפוש עבודה, כלומר מי שהעידו שהם מעוניינים לעבוד וחיפשו עבודה ב-12 החודשים האחרונים אך לא בשבועות הסמוכים לסקר, עמד בחודש אוקטובר על 15.7 אלף איש, לעומת 23.3 אלף בספטמבר.